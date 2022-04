La «renta inesperada» por la guerra supera los $ 350 mil millones

La «renta inesperada» tras la cual se encuentra el ministro de Economía,podría sumar más de $ 350.000 millones en este año, según un cálculo de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) de dos semanas atrás, en el que hacía proyecciones sobre cuánto más valen ahora las exportaciones de un puñado de productos agrícolas en relación al valor que tuvieron en todo 2021.Esa sería una renta inesperada ya realizada.El cálculo de la BCR es muy concreto: en 2021 ingresaron U$S 38.049 millones de dólares por las exportaciones de 13 productos derivados de cinco cultivos: soja, maíz, trigo, cebada y girasol. La entidad proyectó que, en todo 2022, las exportaciones de esos mismos ítems aportarán ingresos por U$S 41.053 millones, es decir U$S 3004 millones más, algo así como $ 350.000 millones.. Por caso, proyectó que las exportaciones del complejo del trigo aportarán U$S 1430 millones más que el año pasado, casi la mitad de todo el incremento previsto. Ello porque pronosticó que, en 2022, las ventas al exterior de este grano alcanzarán los U$S 4741 millones versus U$S 3311 millones de 2021. «En este caso, la suba de precios junto con el incremento en cantidades permitiría a este complejo incrementar el valor de sus exportaciones», explicó la BCR. La guerra en Ucrania es el motor de la suba de los valores, dado el rol que ocupan tanto Rusia como Ucrania en el comercio de este cereal.En el caso de la exportación de soja y derivados (aceites, harinas y pellets), la BCR calculó en abril ingresos para este año por U$S 23.745 millones, subrayó la entidad. Pero la ecuación es volátil: la BCR prevé una caída de casi U$S 1000 millones en las exportaciones de poroto de soja mientras que en los derivados se obtendría una suba de las ventas externas de más de U$S 1200 millones.En el caso del maíz, la diferencia entre las ventas externas de este año y las de 2021 alcanzaría a U$S 603 millones. El pronóstico dice que «de sostenerse estos precios, el complejo alcanzaría un récord, superando el valor alcanzado en 2021». L. Por eso la BCR cambió su proyección de ventas externas de este año en U$S 1000 millones en apenas un mes. Respecto del complejo del girasol, la entidad con sede en Rosario consideró que alcanzaría exportaciones por U$S 1840 millones, U$S 538 millones por encima de la marca de 2021 y U$S 512 millones más que lo que la propia BCR previó un mes antes. «El conflicto en la región del Mar Negro ha disparado los precios del aceite de la oleaginosa, dado que entre Rusia y Ucrania representan cerca del 80% de las exportaciones mundiales de este producto», aclaró la BCR.Por último,La producción depende de cuánto afectó la sequía a los cultivos en la Argentina; el precio, de las condiciones de producción, por ejemplo, si la continuidad de la guerra de Rusia en Ucrania impide la cosecha y comercialización de trigo y girasol.Las estimaciones de la BCR sirven para entender una tendencia de precios que, al menos por ahora, se manifiesta sin retrocesos. Pero no se puede esperar que la situación internacional se mantenga sin variantes a lo largo de este año, con lo cual, los precios de los granos pueden cambiar.los de la soja treparon un 35%; los del maíz, un 46,3%; y los del trigo, un 46%, según los valores de la bolsa de comercio de Chicago, el centro mundial de comercio de granos.Medido en pesos argentinos, descontadas las retenciones, las subas son mayores aún: los compradores de soja en grano de Rosario pagaron el viernes pasado un 41% más que seis meses atrás ($ 48.970 por tonelada versus $ 34.740).La suba del girasol en Quequén fue del 56% en seis meses: pasó de $ 42.561 la tonelada a $ 66.410 el viernes pasado.Con todo, al respecto, hay que aclarar que la debilidad del gobierno para imponer políticas torna difícil creer que la norma podrá ver la luz en un Congreso muy disputado.De cualquier manera, entre principios de octubre de 2021 y el comienzo de abril de 2022, los productores vendieron 56,5 millones de toneladas de granos (soja, maíz, trigo, sorgo y girasol) a precios superiores a los que existían por la guerra en Ucrania. Según datos del Ministerio de Agricultura, colocaron 13,6 millones de toneladas de trigo (10,8 millones de toneladas a los exportadores y 2,8 millones de toneladas a la industria local que debió pagar los nuevos precios internacionales para hacerse del cereal).En el caso de los productores de maíz, vendieron 21,2 millones de toneladas desde octubre pasado, con 18,3 millones de toneladas colocadas entre los exportadores y otras 3 millones entre la industria molinera local. Con la soja, las ventas de los productores locales sumaron 19,4 millones de toneladas:A estos números hay que sumar 1,8 millones de toneladas de girasol vendidas con nuevo precio elevado por la guerra. Es claro que la guerra genró ingresos extraordinarios. Resta saber si el gobierno podrá sostener una política, en un cuadro en el que su debilidad hace que no logre imponer una política a los monopolios formadores de precios. «