En el gobierno confirman que "habrá cambios" en el Gabinete pero no hay fechas

El presidente Alberto Fernández se tomará su tiempo para analizar los cambios en el gabinete. Por el momento no tienen fecha ni dimensión.El proceso de reemplazo de Marcela Lozardo en el Ministerio de Justicia por Martín Soria duró alrededor de un mes. La discusión que mantiene el ejecutivo con el cristinismo sobre el rumbo económico y «» se trasladó también al seno del albertismo. Mientras algunas altas figuras del gabinete salieron a sostener aa pedido del presidente, otros -también importantes- suponen que su salida ya está sellada.No se trata solo de un cambio de nombre. Guzmán anunció por televisión a comienzos de esta semana que se estaba analizando en el equipo económico la posibilidad de lanzar una medida para capturar las “ganancias inesperadas” de tres sectores clave beneficiados por el aumento internacional de los commodites en el contexto de la guerra: granos, minería y petróleo. “La renta inesperada existe”, enfatizan cerca de Alberto., enfatizan.Por eso es que se está pensando qué forma tendrá el texto de esa ley que se enviaría al Congreso y tendría características de nuevo impuesto. Tiempo pudo saber que esa recaudación no estará administrada, -tal como se había especulado- por un área de gestión de la economía popular por fuera del ministerio de Desarrollo Social.Domínguez dijo desconocer la iniciativa, mientras el secretario de Agricultura, Matías Lestani -que fue director del Departamento Económico de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)-, le contestó al titular de la cartera económica: “No veo que haya una renta inesperada”.El cruce esta vez no provino del cristinismo, como había pasado con Roberto Feletti, sino del corazón mismo del gabinete albertista. Por eso es que más allá del intento de sostenimiento del Guzmán, algunos ya lo dan por eyectado. «Es difícil salir a tomar la iniciativa sin ningún instrumento claro”, señalan los críticos., sostiene en off un ministro con peso que surfea la interna.Según explicó el funcionario, la dilación de la decisión tiene que ver con la dificultad de encontrar un reemplazo para Guzmán. El presidente consultó al exministro Roberto Lavagna y también a los gobernadores peronistas, sin obtener una respuesta clara.sostiene, como respuesta a los funcionarios que le exigen velocidad al presidente como forma de mostrar poder.Dentro del ala albertista del gabinete ven que el anuncio de Guzmán, sin un corolario de funcionarios que salieran a sostenerlo, pareció un intento apurado de dar respuesta al número de inflación que se avecinaba., más que una ley que necesita un difícil consenso en Diputados.En el gobierno creen que abril mostrará un índice de inflación más bajo que marzo. Sostienen que la última semana de mes pasado dio señales de desaceleración de los precios. Destacan el fideicomiso del trigo, los precios cuidados, las tasas altas y la menor emisión como medidas que se están implementando en esta “guerra” contra la inflación.remarcan.