Tras el asalto, la Corte da inicio a su Consejo de la Magistratura: más lawfare y "mesa judicial M"

Finalmente hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la secuencia de toma por asalto durante cuatro meses, le tomará juramento a las consejeras técnicas elegidas, las únicas confirmadas hasta el momento, para avanzar en el camino de completar la nueva composición de 20 integrantes del Consejo de la Magistratura, organismo que ahora preside

La ceremonia, según fuentes judiciales, será a las 20 y estará presidida por el titular del máximo tribunal del país y ahora nuevo presidente del Consejo de la Magistratura,. Ocurrirá horas después de la polémica por la jugada del Frente de Todos de dividir su bloque en el Senado, como hizo Juntos por el Cambio hace meses cuando la maniobra de la Corte ya estaba iniciada, y que la oposición ahora denuncia que es para quedarse con una silla que les corresponde a ellos.Es que en diciembre del año pasado, cuando aún no estaban claros los nuevos bloques de ninguna fuerza política, la Corte declaró inconstitucional la composición del Consejo y ordenó volver a la formación de veinte miembros que rigió hasta 2006, cuando el Senado inició una reforma que terminó en ley y bajó el número de consejeros a trece.Para adecuarse al fallo, el Consejo convocó inmediatamente a las asociaciones profesionales y académicas para que eligieran a los seis representantes que faltaban.Los. En tanto,como su nueva representante en el Consejo de la Magistratura y con ella quedó completa la nómina de consejeros técnicos.En tanto, aún quedan pendientes los dos representantes del Congreso, cuya designación se judicializó, con la consecuente demora en la definición.De esta manera, esta noche jurarán las cuatro nuevas consejeras -De la Torre, Vázquez, Díaz Cordero y Tolosa-, sin esperar a sus colegas del Senado y Diputados."Resultaría inadmisible que la demora o el incumplimiento de ese deber legal por parte de alguno de los estamentos -cualquiera fuera el motivo- pudiera retrasar, frustrar o paralizar el funcionamiento de un órgano de rango constitucional", definió la resolución firmada antes de ayer por doble presidente Rosatti.El nuevo Consejo tendrá quorum con doce miembros y deberá elegir nuevamente las autoridades de las cuatro comisiones: Disciplina y Acusación; Selección de Magistrados; Administración; y Reglamentación.El CM, que hoy inicia su camino hasta llegar a 20 integrantes, que empujó y asaltó la Corte para que funcione “de manera inmediata”, pese a que hay un proyecto en discusión con media sanción en el Congreso, tendrá la cancha llena de oposición, con ropa de políticos, técnicos o representantes del derecho, pero con camiseta puesta.Entre los nombres que aparecen,. Y el jefe de todos ellos será Rosatti, colocado allí por el ex presidente.El Consejo de 20 miembros que la Corte pondrá en funcionamiento, aún incompleto, hoy, tendré en cancha al menos 9 consejeros lisa y llanamente macristas, por lo que dispondrán de votos en scrum casi siempre.- la primera y nueva integrante es, electa por el estamento de los abogados. Trabajó en cargos expectantes en dos órganos que Macri utilizó sólo para el control y la persecución de personas y empresas vinculadas al kirchnerismo y mucho también para recomendar a firmas y sujetos PRO para cometer delitos económicos: la AFIP y la UIF.Hasta el presentador de TV y dirigente del fútboltuvo cruces con De la Torre por el espionaje de la AFIP, del que fue víctima, siempre con el ulterior objetivo de presentar denuncias o ser querellante en causas.- la segunda nueva integrante es, quien fue electa por el estamento de los jueces. Tuvo un trabajo determinante para su filiación:Además, por si fuera poco, Díaz CorderoSegún pasillos de tribunales, constituiría, más allá de eventuales "pagos" futuros desde el Consejo,, quien presidiera la Sala B de la Cámara Comercial, desde donde se manejaba y frenaba durante años la causa por la multimillonaria deuda de los Macri con el Estado por el Correo Argentino.Para Garavano, antes de llegar a jueza por Macri, Díaz Cordero trabajaba designada por el ex ministro en el proyecto de Bases para la Reforma Procesal Civil y Comercial. Era la número 3 de la iniciativa, como Coordinadora, solo por debajo del propio ex ministro y del ex secretario de Justicia Santiago Otamendi (hoy trabaja para Horacio Rodríguez Larreta en el Tribunal Superior de Justicia porteño).- El resto de los miembros ya son conocidos:, es del ala dura del PRO, muy cercano a Macri. En la causa Correo fue abogado y apoderado de la empresa deudora, e incluso figura entre los que retiraron fondos millonarios de la empresa durante lo que la fiscal Gabriela Boquin denunció como un "vaciamiento".Por el estamento de los abogados, por el interior del país tiene apor los porteños. El primero es signado por su vinculo con el mencionado “Tano” Angelici, personaje llamativamente con llegada, incluso, a sector políticos y mediáticos del oficialismo. El segundo, del riñón judicial de Rodríguez Larreta.En este esquema opositor están también, con filiación partidaria,, de la conservadora agrupación Asociación de Magistrados.Finalmente,, que representa a la Corte que, con su llegada acompañado de su antecesor, Carlos Rosenkrantz, dieron impulso definitivo al lawfare.De hecho, como hizo notar Cristina Kirchner, su ingreso a la Presidencia del Consejo fue decisión de sí mismo, del mencionado Rosenkrantz y de Carlos Maqueda. Ahora bien, a la Corte Rosatti entró por Macri.Para intentar equilibrar este grupo, están los otros 9 consejeros que votarían a favor del oficialismo. Por un lado, los 7 integrantes que solían votar en la mayoría de las ocasiones de manera conjunta en la composición de 13: Gerónimo Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo; el senador Mariano Recalde (FdT); la diputada Vanesa Siley (FdT); el académico Diego Molea; el juez Alberto Lugones (Lista Celeste de la Asociación de Magistrados); la senadora nacional por el Chacho María Inés Piltatti Vergara (FdT); y, aunque con vaivenes y matices, la diputada peronista Graciela Camaño.A ellos se podrían sumar dos nuevas consejeras: por el estamento de los abogados también ingresó María Vázquez, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; y por el de los académicos, Paloma Tolosa, decana de Derecho de la Universidad Nacional del Sur. En ambos casos hay vinculación con Molea.Para completar los 20 consejeros, resta la designación de 2 nuevos representantes por el Congreso. Juntos por el Cambio los reclama y propuso al senador Luis Juez y a la diputada Roxana Reyes. El FDT, dentro de los márgenes de la ley, hizo su movida para que uno de esos lugares quede para sí. Resta la definición.