Larreta no quiere "un impuesto más", pero nacional: en CABA tiene más de 30 y cobra hasta por las tarjetas

el alcalde porteño se expresó en las últimas horas como un ultra contra los impuestos, en el marco de la propuesta aún en ronda de diálogo que el Gobierno puso sobre la mesa para crear un gravamen a la "renta inesperada", es decir cobrar un canón especial a un reducido grupo de empresas que tengan ganancias extraordinarias en 2022

lo que derriba la postura de Larreta y la convierte en menos que una impostura es cómo es la política impositiva de su gestión en CABA: tiene más de 30 impuestos específicos del distrito que recaen sobre quienes producen y generan trabajo, incluido el polémico gravamen a las tarjetas de crédito, de exclusiva autoría del jefe de Gobierno porteño en este mandato

el peor y más polémico de todos los impuestos creados por Larreta es el denominado Impuesto de Sellos, que es nada más y nada menos que una carga extra sobre las tarjetas de crédito, que se cobra a todos los que realizan compras en la Ciudad de Buenos Aires con las diferentes tarjetas bancarias y que se implementa desde enero de 2021

En su batalla por cooptar o competir por masa de votantes con los sectores libertarios, principalmente, incluso tratando de borrar con el codo que no sólo sus expresiones previas sino que también sus políticas no se condicen con determinas posturas de las que son ultras hoy por hoy.Es el caso de, quien en CABA compite directo con Milei pero además tiene adversarios internos comoo incluso radicales como. En este panorama,“Ante las intenciones del Gobierno Nacional de crear un nuevo impuesto o subir uno existente que gravaría la ´renta inesperada`, quiero dejar claro que estamos absolutamente en contra y que cuando la iniciativa llegue al Congreso lo vamos a rechazar”, tuiteó el otrora número dos de, otro de sus adversarios internos.Y agregó, con sorprendente seguridad: “. No hay más margen para aumentarles tributos a los que trabajan, quieren invertir y generar empleo. Es exactamente al revés, hay que dejarlos producir, crecer y poner en movimiento la rueda”.No obstante,Según recorrió el listado Tiempo Argentino, la mayoría de los tributos porteño van sobre empresas constructoras, pero también sobre vecinos que montan emprendimientos, ese tipo de comercio tan valorado en los discursos del PRO.Los más conocidos e tradicionales son:Se suman el registro de instalación térmica, el de instalación electromecánica, el registro de instalación nueva de ventilación mecánica y el de instalación nueva de inflamables; al mismo tiempo que sus respectivos ajustes a la instalación eléctrica, de inflamables y el ajuste de instalación térmica.En tanto, los impuestos más recientes son el Certificado Urbanístico; el gravamen a la Consulta de Usos y la Obligatoria General; el pago a la Consulta Obligatoria para Inmuebles en APH o Catalogados; y la Interpretación Urbanística, entre otros tantos.Pero hasta allí, pese a que algunos de los ya mencionados son de por sí entre insólitos y llamativos por sus nombres y objetivos,El monto ronda en el 1,2% del total de la factura. Para crear ese tributo,. Raro, no sólo porque no se le quitó coparticipación sino que se normalizó la cantidad de fondos para financiar la Policía Porteña (es decir, supuestamente el dinero era para eso), sino porque además eran recursos que excedían el valor de lo que vale poner en marcha dicha fuerza.Además,. Es decir, se volvió una mentira.Siguen presente también el Impuesto a la ganancia mínima presunta, que se cobra de manera anual y representa el 1% que se aplica a los bienes que valen más de $200.000; el Impuesto a las transacciones bancarias, que se aplica a los créditos y débitos en cuentas de instituciones financieras locales, donde entran todos los movimientos de fondos y el porcentaje general aplicado es del 0,6%; el Impuesto a la transferencia de inmuebles, que tiene un tope del 1,5% y se aplica a la transferencia de un inmueble ubicado en la Argentina de propietarios residentes o no residentes, cuando la transferencia no esté sujeta al impuesto a las ganancias; y también Impuestos internos, aplicables a fabricantes e importadores de algunos bienes de consumo y servicios específicos con diferentes tasas. Los principales productos son: tabaco, alcohol, naftas y lubricantes, vino, oro, pieles y seguros patrimoniales entre otros.A estos impuestos,. Durante la campaña de elecciones intermedias en 2021, Larreta prometió que su gestión no iba a crear nuevos impuestos ni a aumentar los existentes.Sin embargo, desde enero el peaje aumentó un 45% promedio, con un valor para el tránsito liviano en horario pico. Para el estacionamiento medido, desde el 24 de enero se incrementó un 50%. También la realización de la VTV tuvo una suba del 51% para los propietarios de los automóviles que pagan $ 4.023 en vez de los $ 2.665 de 2021, mientras que para las motos la tarifa será de $ 1.513 contra los $ 1.002 anteriores. En cuanto al Impuesto Inmobiliario, comenzó con aumentos mensuales y progresivos que van de la mano con la inflación porteña.