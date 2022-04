Aníbal Fernández sobre el tractorazo del campo: "La Ciudad autorizó el ingreso y no tenemos nada que hacer"

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, recordó que el Gobierno nacional "no tiene jurisdicción sobre la Ciudad de Buenos Aires" en cuestiones de seguridad e informó que la administración porteña autorizó el ingreso a la ciudad de los tractores en el marco de una protesta de ruralistas anunciada para este sábado., indicó el funcionario en rueda de prensa.Al hablar acerca de la movilización, que cuenta con el apoyo de más de 200 entidades y que recorrerá desde la zona de Aeroparque hasta el centro porteño, Fernández señaló:"Lo van a hacer en donde pongan la cámara de televisión, eso pasó siempre de la misma manera".“Yo tengo mi visión particular. No soy antiproductor, sino todo lo contrario. Siempre he trabajado en beneficio de esa situación y creo que el ministro de Economía ha hecho una fuerte apuesta cuando él dice: ‘Que quede en claro que no va a haber aumento de retenciones’. Entonces, me parece que están todas las cosas dichas y que”.Fernández sostuvo que si los productores necesitan manifestarse están en su derecho de hacerlo., expresó.Los productores reclamarán por la alta presión tributaria al sector agropecuario, la eliminación de las retenciones, la baja en el gasto público, la escasez de gasoil en plena cosecha de soja y maíz, entre otras medidas tomadas por el Gobierno.