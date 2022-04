Vidal dijo que "la discusión de Milei está terminada" pero Bullrich reclamó que ni se abrió

María Eugenia Vidal, quien insistió en que quiere romper la coalición, afirmó que "la discusión de Milei está terminada, no quiere venir ni nosotros que él venga" y remarcó que "hoy la única alternativa que le puede ganar al kirchnerismo es Juntos por el Cambio y por eso hay que mantener la unidad"

exigió que "las decisiones en Juntos por el Cambio tienen que ser más abiertas" y las metodologías "tienen que ser claras y transparentes"

Ayer a la tarde, luego del encuentro de su Mesa Nacional,, "hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei que no forma parte e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo" y resaltaron que ellos son "el cambio sin anarquía".En ese sentido se manifestó esta mañana. La exgobernadora señaló que, planteó que "no es momento de excluir a nadie" y lanzó, "hay que tener un debate democrático sobre el tema y no aprovechar que alguien no está, para tomar una decisión por el estilo".Bullrich se mostró enojada con los manejos de sus dirigidos y aliados y comentó que "Milei nunca pidió entrar a Juntos por el Cambio ni ser parte" al tiempo que. A su vez indicó que "Gerardo Morales negó un acuerdo con Massa" y expresó que "el Gobierno está sin rumbo y sin objetivos".