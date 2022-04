Rocca, Blaquier, Caputo y Clarín: familias y empresas más ricas del país multiplicaron su fortuna con la pandemia

Una investigación realizada sobre 16 entramados empresariales conformados en torno a las personas más ricas del país, describió el modo en que se han estructurado en forma piramidal como mecanismo de ocultamiento y extranjerización, y a la vez la forma en que han incrementado su patrimonio mediante la explotación de los negocios más rentables del país, incluso en plena pandemia.Entre los beneficiados en plena crisis sanitaria, hay grupos cuya actividad principal es la producción o la comercialización de alimentos, y varios con posición dominante en la producción de materias primas o "commodities" transables. Son, como los describe el estudio, los beneficiarios dede la cual se han beneficiado, además, con laLas familias Coto, Braun, Pagani, Blaquier, Rocca y Bulgheroni son algunas de las que relucen entre los casos empresariales analizados por la investigación del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), realizada por un equipo que encabezaron Hernán Letcher, Julia Strada y Leandro González.Con esta consigna se presentó la investigación. Y la respuesta que alcanzaron fue contundente.Comparando la evolución de la valuación del patrimonio comercial entre los inicios de los años 2020, 2021 y 2022 (pre pandemia, primer año de pandemia y segundo año de la misma), se lograron los siguientes resultados:Para el primer año, se contó con información sólo sobre 11 grupos empresarios familiares. Entre ellos, 8 aumentaron su patrimonio en dólares y 3 tuvieron caída en su valorización. En términos porcentuales, la familia que más vio crecer su patrimonio a febrero de 2021 fue la encabezada por(grupo Ledesma, azúcar y papel), al pasar de u$s 120,4 millones un año antes a 162,9 millones en la fecha señalada, con un incremento del 35% en moneda dura.(Mirgor más Construcciones) le sigue en suerte, al pasar de u$s 78,1 millones a 100,5 millones entre un año y el siguiente (28% de aumento).Con menor variación porcentual pero con valuaciones absolutas más importantes, se destacan por su enriquecimiento en el primer año de la pandemia:(Techint), con un patrimonio comercial que pasó de u$s 12.209 millones a 12.857 millones: sumó 648 millones en sólo un año:(grupo Arcor), de tener u$s 4996 millones subió a 5719 millones, con un incremento de 723 millones en un año;(grupo Newsan), de u$s 2003 millones de patrimonio comercial, subió a 2586 millones, con un crecimiento de u$s 583 millones;y herederos de(Bridas-Pan American Energy), sumaban u$s 1404 millones en 2020 y un año después, 1739 millones.También incrementaron su patrimonio en el mismo período(Corporación América) y(Aluar), mientras que tuvieron variación negativa en ese período(La Anónima),y herederos de(grupo Clarín), y herederos de(Banco Macro).Para el segundo año de la pandemia, el informe de CEPA sólo obtuvo datos comparativos para siete entramados empresarios familiares, de los cuales 6 mostraron incrementos. Sólo el grupo Eurnekian exhibe pérdidas, pero aclarando que, entre ambos períodos, vendió Wilobank, sin que lo obtenido de la operación se refleje en la valuación patrimonial de febrero de 2022.(llegó a u$s 234 millones el primero y a 211 millones el último), mientras que los dueños de los grupos Clarín, Macro y La Anónima pudieron revertir el resultado negativo del año anterior, sumándose a los favorecidos por el enriquecimiento en plena pandemia.El problema de la concentración económica en un puñado de familias genera otro: la fuga de capitales a guaridas fiscales.(Belocopitt y los herederos de Brito).(ellas son Galicia Valores S.A., IATEC S.A., Pan American Sur S.A., Newsan S.A., Transportadora de Gas del Norte S.A., Aluar S.A., Telecom Argentina S.A., Arcor S.A.I.C., Bagley Argentina S.A., Telecentro S.A., Siderar S.A.I.C., Tecpetrol S.A., Pluspetrol S.A.). Entre todos los casos mencionados sumaron nada menos que US$ 2.790,9 millones para el macrismo.Ellos fueron las familias Belocopitt, Blaquier, Braun, herederos de Brito, Bulgheroni, Caputo, Cavazzani, Cherñajovsky, herederos de Noble y Magnetto y Edith Rodríguez. Entre todos sumaron US$ 230 millones.(familias Blaquier, herederos de Brito y Coto). El resto refieren a empresas de sus titulares: Liberty ART, Aeropuertos Argentina 2000, Hidroeléctrica Futaleufú S.A., Aluar S.A., Arcor S.A.I.C., Bagley Argentina S.A., Telecentro S.A., Siderar S.A.I.C., Tecpetrol S.A. La familia Braun aparece en el listado con personas humanas (Alejandro Peña Braun) y con una sociedad del entramado (Tarjeta Naranja S.A.).Además de esto,Ellas fueron las familias Braun, Bulgheroni, Caputo, Coto, Madanes Quintanilla y Rocca. Estos casos en total suman $ 18.657,1 millones.Allí quedaron expuestos los Belocopitt, Blaquier, Bulgheroni, Caputo, Coto, Eurnekian, Madanes Quintanilla, herederos de Noble y Magnetto, Pagani, Rocca y Edith Rodríguez.