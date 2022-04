Llao Llao: empresarios esperan a Guzmán tras oír a Macri contra Biden y a Larreta en modo anti-gradualista

para el debut los empresarios del "círculo rojo" se deleitaron con las exposiciones de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y el esperado Javier Milei. Para hoy, esperan por el plato fuerte, dado su importante carg ejecutivo a nivel nacional: el ministro de Economía, Martín Guzmán

decirle al "mundo" que "aprendió" de sus errores y, a la vez, enorgullecerse de mostrarse más como un posible futuro líder de la derecha border que aquel moderno y cosmopolita que vendió en el pasado

"Antes los gobiernos tenían 100 días, hoy tienen 100 horas”

triple objetivo: convencer a los anfitriones de que el Gobierno nacional podrá cumplir el programa que acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) independientemente de las metas que consensúe modificar; conseguir más inversiones en Vaca Muerta; y encontrar al menos alguna vía de diálogo para el proyecto de "renta inesperada", que pone los pelos de punta a los multimillonarios

Empezó ayer y sigue hoy la edición 2022 del famoso, la reunión anual de buena parte delque se hace todos los años en Bariloche y reúne a los dueños de importantes empresas vinculadas al mundo de los negocios alrededor de la red Endeavor y también de la influyente la Asociación Empresaria Argentina (AEA).Como se sabía,La cita tiene a, el dueño de IRSA y Banco Hipotecario, como anfitrión, y cuenta con la participación de, entre otros,. Constituyen un auditorio de alrededor de 90 hombres y mujeres de negocios. Con poca paridad de género, claro, muchos más hombres que mujeres.El expresidente, algo contradictorio entre sus extremos, que viene exhibiendo últimamente:En ese sentido, en el Foro Llao Llao Macri calificó al presidente de Estados Unidos,, dejustifcando esa mirada en el despligue de políticas de asistencia social que el líder demócrata aplica en su país. Esto no puede analizarse lejos de la foto que hace semanas se sacó con el exmandatario norteamericano, del Partido Republicano, muy criticada incluso por sus aliados en Juntos por el Cambio."Les pagan a millones de personas para no ir a trabajar y por eso ahora no consiguen mano de obra”, arremetió Macri, casi de la mano de Trump, contra Biden, pese a que esa realidad ocurre en EEUU emparejada con los mejores niveles de empleo en décadas.El ex presidente, según publicó Infobae, “insistió mucho en hablar de los errores cometidos y en dejar claro que ahora están más preparados para hacer ‘las cosas que hicieron bien, mejor; y las que hicieron mal, bien’.Como en un loop de su libro “Primer tiempo”, sugiere que él y/o su espacio político merecen una segunda oportunidad. “Aprendimos”, sería el verbo conjugado en primera persona del plural que ayer varias veces frente a los empresarios. Idea que no va tanto de la mano con la versión que su entorno hizo llegar a influyentes periodistas, como Carlos Pagni, acerca de que sería candidato presidencial en 2023.Por su parte,El jefe de Gobierno porteño le dijo "basta" al "gradualismo" ya que "no hay margen". Y concluyó esa idea con una frase controversial:“Argentina necesita un plan que le permita al país crecer durante 30.años y que trascienda a uno, dos tres o 5 gobiernos. Tengo dos obsesiones: el crecimiento y la educación”, dijo el alcalde porteño según Infobae, y habló de estabilización macro y competitividad en un contexto federal en que se revaloricen los vínculos entre la educación y el trabajo.A su turno, antes,"El día que desaparezca de la política no me van a ver nunca más", vaticinó como para diferenciarse de eso que él denomina "casta".“Súper tranquilo, nada de gritos. Me pareció un tipo muy pensante. Muy enfocado en la idea de achicar el Estado y de cómo mediante la reducción de impuesto y aniquilando el gasto van a bajar también los precios”, dijo uno de los hombres de negocios que llegaron desde Uruguay.Otro joven CEO que debutó en Llao Llao este año brindó un panorama de aquello que escucharon de los tres dirigentes, panorama que no debe agradar tanto a Larreta. “Si votamos los que estamos en este evento hoy, creo que habría un empate entre Macri y Milei”, dijo.Justamente, Macri, Larreta y Juntos por el Cambio, por un lado, y Milei por el otro, fueron los protagonistas de la puja política de la semana, ya que la Mesa Nacional de la principal coalición opositora aprobó su “manual de buenas prácticas” donde se afirmó que “para la ampliación de JxC deberá haber unanimidad de los partidos que conforman la alianza”.Pero además, le clausuró la puerta al libertario. “Hay actores de la vida política que buscan el quiebre de Juntos por el Cambio, entre ellos Javier Milei, que no forma parte de JxC e intenta quebrar nuestra unidad siendo funcional al oficialismo”. A Patricia Bullrich, presidente del PRO y presidenciable, se la vio muy a gusto cuando redactaba el comunicado, pero luego cambió de idea cuando declaró que “las decisiones tienen que ser más abiertas y más democráticas, no impulsivas”.EI ministro de Economía se presenta esta tarde en la reunión empresarial que se desarrolla en Bariloche. Su exposición allí tendría unSegún trascendidos en diversos medios, Guzmán, que hablará a partir de las 19:30, buscará dejar tranquilidad en que las industrias tendrán garantizado el abastecimiento de energía para este invierno, luego de la ampliación del sumistro conseguido con Bolivia, y que la senda es “ir tranquilizando” los distintos factores económicos.El titular de Economía insistirá que el 6,7% de inflación registrado en marzo “es el nivel máximo” y que a partir de allí empezará a descender el ritmo de ajuste de precios.Con las críticas del kirchneismo de fondo, Guzmán sostendrá que este “es el programa de Gobierno, y que se llevará adelante con quienes lo apoyen”.Planteará que en los próximos días enviará al Congreso un proyecto de ley que brinde estabilidad a las inversiones extranjeras en Vaca Muerta, con flexibilización del cepo cambiario incluida, lo que les permitirá a esas compañías una mayor libertad de movimiento de dólares.Obviamente,que obtuvieron algunas compañías como efecto no querido de la invasión de la post pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania. La idea ya fue rechazada por la Unión Industrial Argentina (UIA), el campo y casi todos los sectores que se hicieron y harán de esas ganancias.