Ricardo Lorenzetti: "Hay que mejorar rápidamente si no el Poder Judicial no va a funcionar"

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, se refirió a los proyectos para modificar el Máximo Tribunal que se comenzaron a tratar en comisiones en el Senado y recordó que fue el gobierno de Néstor Kirchner el que lanzó la última reconversión, "en 2006 hubo una ley que fue votada por los mismos que hoy están discutiendo eso".En este sentido manifestó que "hay que tratar de tener cierta coherencia en favor de los ciudadanos" y planteó que "si un día decimos que la Corte tiene 5 integrantes, otro día 10 y mañana 15, no le damos ninguna seriedad a los ciudadanos y nosotros tenemos que tratar de dar seriedad, de dar serenidad; decir que esta es una regla que se mantiene en el tiempo".Hoy la Corte cuenta con 4 de los 5 miembros luego de la salida de Elena Highton de Nolasco y hay presentados 4 proyectos para ampliar con diferentes confirmaciones. "Cuando yo asumí la presidencia del tribunal, le pedimos al Congreso que dictara una ley para resolver el problema y en ese momento se dispuso una reducción gradual del número de miembros de la Corte hasta llegar a 5, que es el número histórico de la fundación del tribunal", remarcó el juez que condujo la Corte durante 11 años.A su vez hizo alusión a la reforma del Consejo de la Magistratura y sostuvo que "el fundamento es el predominio de un sector sobre otro y esto se pudo corroborar con el funcionamiento". "Hay que cubrir una gran cantidad de vacantes, cerca de 200 jueces nacionales y federales, de manera urgente", expresó y agregó, "el Consejo tiene que saldar falencias administrativas, es un sistema que hay que cambiar, hay que mejorar rápidamente si no el Poder Judicial no va a funcionar".Durante la entrevista que brindó a Radio Mitre le insinuaron que actualmente hay una mayoría antikirchnerista, "no es verdad, la prueba está que hace muy poco hablaban de que había una mayoría peronista" y expresó que "la Corte no es y no puede ser en contra de un sector de la sociedad o de la política". "Si analizamos los últimos quince años, van a encontrar fallos y sentencias que a veces perjudicaron a un sector o a otro", señaló."La Corte Suprema no puede hacer populismo judicial, tiene que resolver de acuerdo a la Constitución y las leyes, eso es lo que le da estabilidad" y aclaró que "no hay mayorías a favor o en contra de un sector". "Yo he firmado en contra del kirchnerismo cosas muy graves, muy potentes, como la sentencia del 2013 contra la democratización de la Justicia, cuando la Presidenta tenía un alto porcentaje de votos, muchísimo poder, el control del Congreso", indicó.Para cerrar, el expresidente de la Corte comentó que "cuando cambió el gobierno yo era la persona más amenazada porque decían que yo era el titular del lawfare" y remarcó "mi obligación es estar por encima de eso como juez de la Corte y respetar la Constitución Nacional". "Respeto la opinión del periodismo, pero no es cierto", concluyó.