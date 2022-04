El Pata Medina pidió que llamen a indagatoria a Vidal y Macri: "Esta saliendo todo a la luz"

"arriesgue muchísimo cuando pedí que indagaran también a Mauricio Macri estando preso" y planteó que"en dos años no movieron nada el expediente, quedo encajonado, nunca tuvimos noticias al respecto, querían seguir teniéndome privado de mi libertad"

el Pata manifestó que tienen "una tranquilidad absoluta en todo" y que quiere "más allá de todo este calvario que estamos viviendo, que haya un dictamen judicial, hace 5 años que venimos con esta causa"

En ese sentido profundizó sobre el rol del expresidente y la actual diputada por la ciudad de Buenos Aires,. "Nunca me preguntaron nada sobre mis bienes ni testaferro", destacó.. Cabe recordar que ayer el magistrado que lleva la causa Gestapo proceso a los funcionarios macristas y a los exagentes de inteligencia qué se encontraban imputados por participar de la reunión en el Banco Provincia.A su vez indicóy apuntó al intendente de La Plata Julio Garro -otro de los procesados por Kreplak- "asumió y le daba tierras a empresarios para que empiecen a realizar negocios".Para cerrar,y agregó, "yo no me quejo de mi amada Republica Argentina, no es un reino, es una Nación".