Estudio privado: propuesta de Milei y parte de JXC de dolarizar la economía llevaría el dólar a 620 pesos

si la Argentina realizara una dolarización total de su economía, tal como proponen parte de Juntos por el Cambio y Javier Milei, el dólar se iría a 620 pesos y quien actualmente cobre un salario de 100.000 pesos pasaría a percibir solo 160 dólares, lo que hoy por hoy equivale a un sueldo de unos $32 mil

Como la base monetaria es del orden de los 3,7 billones de pesos y las reservas de libre disponibilidad se estiman en unos 6000 millones de dólares, el canje debería efectuarse a cerca de 620 pesos por dólar. Como consecuencia, quien cobra hoy un sueldo de 100 mil pesos pasaría a percibir 160 dólares, estimó el informe. Hoy un dólar oficial ronda, con impuestos, los $200, por lo que quien hoy tiene un sueldo de $100 mil, bajo ese esquema tendría uno con el poder de compra actual de $32 mil

Un informe que elaboró elarrojó queA fines de marzo, el diputado radical de Juntos por el Cambiopresentó un proyecto de ley al Congreso de la Nación para dolarizar la economía, en un contexto en que el posible candidato presidencial por La Libertad Avanza adelantaba esa misma propuesta, con la que luego insistió más de una vez.En ese marco, algunos economistas, de extracción ultraliberal, aseguran que la dolarización podría ser una forma de "blanquear" lo que ya sucede en la práctica, lo que Milei llama "los argentinos ya eligieron el dólar como su moneda, pero otros se expresaron en contra señalando entre una imposibilidad fáctica y un duro impacto social que tendría realizar ese proceso.Fue en ese marco que la Universidad de Belgrano, institución privada con la que trabajaba Milei hasta que tuvieron diferencias y el legislador la criticó con dureza, fue más allá y estimó a cuánto estaría el dólar si la dolarización se llevara adelante.Según ese trabajo, hay, donde tanto el balboa como la divisa que imprime EEUU tienen curso legal.En este esquema,, según explicó el director del CENE, Víctor Beker."También podría seguir financiando el déficit público, aunque cada vez menos, ya que la emisión monetaria generaría un aumento en el tipo de cambio, licuando el valor del peso”, añadió el especialista.El otro esquema posible es la dolarización oficial: en este caso, el dólar pasa a ser la única moneda de curso legal, como la propuesta formulada por el diputado Cacace y lo que propone Javier Milei para un eventual gobierno que lo tenga como presidente. Ello implica quereservas."Si, por el contrario, se quisiera realizar el canje a razón de 200 pesos por dólar, se requeriría contar con 18.000 millones de dólares en reservas, es decir, habría que obtener un préstamo externo de 12.000 millones de dólares con destino a esta operación", puntualizó Beker.El economista evaluó además que "imposibilitado el Banco Central de emitir nuevos pesos y, por supuesto, dólares, el Estado sólo podría financiar un eventual déficit emitiendo títulos en dólares".“Una vez producido el ajuste inicial de los precios a la paridad elegida para el canje, la tasa de inflación para los bienes transables convergería con la de los Estados Unidos", señaló Beker, pero dejó una advertencia que deja en claro que la suba de precios no quedaría como la de ese país.Afirmó: "Pero ello no debería ocurrir necesariamente para los bienes no transables: un peluquero en Buenos Aires puede aumentar el precio del corte de pelo sin temor a que sus clientes opten por un colega de Brooklyn que cobre más barato. Por consiguiente, la inflación local podría ser significativamente mayor a la de Estados Unidos, en la medida en que haya un cambio de precios relativos a favor de los bienes no transables, tal como ocurrió durante la Convertibilidad"."Este aumento de los insumos no transables podría erosionar la competitividad de nuestras exportaciones. Por otra parte, de no ir acompañado por un aumento en la oferta monetaria, que pasará a depender de la Reserva Federal, el aumento de precios internos podría ir acompañado de una caída en el nivel de actividad”, subrayó el experto.En cuanto al la tasa de interés, Beker explicó que también bajaría significativamente al desaparecer el riesgo de devaluación, aunque no lo haría el riego país."El diferencial entre la tasa local y la internacional se iría achicando, en la medida que el ingreso de capitales incremente la oferta local de fondos, pero no se eliminaría”, detalla. Y completa: “Al desaparecer el Banco Central como prestamista de última instancia, en caso de una crisis económica, dicho rol sólo podría ser cumplido por el FMI o la Reserva Federal”.