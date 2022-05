Los salarios perdieron más del 20% de su poder adquisitivo en 5 años

Luego de una política de reducción del "costo laboral", como la que aplicó el macrismo, la disparada de precios de los últimos años profundizó la pérdida de poder adquisitivo de los salarios,. El impacto es un menor nivel de consumo interno, aumento de la pobreza entre quienes tienen empleo y un mayor endeudamiento de las familias.De acuerdo con el centro de(CETYD) de la Universidad de San Martín, si se considera "la evolución reciente de precios y salarios, las perspectivas para continuar mejorando los indicadores sociales no son claras". "Luego de contraerse cerca de un 20 % entre agosto de 2017 y diciembre de 2019, período donde se pauperizaron los ingresos de los hogares, el poder adquisitivo de los salarios de trabajadores formales apenas recuperó un 2 de esa caída", señaló el informe. "Es cierto que la tendencia a la baja se ha detenido. Pero al menos en el corto plazo, la nueva distribución del ingreso entre capital y trabajo emergida tras el gobierno del ex presidente Macri está encontrando dificultades para ser revertida", agregó el documento de la alta casa de estudios.Entre fines de 2021 y principios de este año el mercado laboral parece haber reconstruido los deterioros más agudos que atravesó durante la pandemia. La cantidad de ocupados ya superó a la de 2019 y la desocupación se acercó a uno de los valores más bajos desde el año 2003. Sin embargo, el ritmo de recuperación de los salarios no acompaña la tendencia., señaló el CETYD.En primer lugar, alrededor de la mitad de los trabajadores está inserta en ocupaciones precarias o inestables, que se caracterizan por niveles elevados de pobreza. La proporción de trabajadores pobres llega al 41 % entre los cuentapropistas y al 45 % entre los asalariados informales. Por su parte, entre los asalariados registrados cae al 15 %. "El principal desafío de la negociación colectiva de este año se centra en el devenir de la puja distributiva, en un contexto de aceleración de la inflación", agregó el informe. Desde la Consultora LCG sostiene que, frente al noviembre 2017, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ya alcanza al 22,9 % promedio. En el caso de los trabajadores informales, la caída real alcanza el 33,7 %.El índice general de salarios registró en febrero un incremento del 3,1 % y quedaron debajo de la suba de 4,7 % que ese mes marcó la inflación, según informó el INDEC. En este caso, ni el sector privado registrado, ni los estatales, ni los no registrados lograron superar el umbral que fijaron los precios de la economía., según LCG.El aumento por paritarias pactado para gran parte de los privados con convenio fue menor al aumento del IPC en la mayor parte de los casos. Es de esperar que los no registrados se vean más perjudicados. Desde la consultora Econviews de Miguel Kiguel estiman que, pese a las paritarias y los bonos, el salario real privado caerá 0.5 % este año. "Nuestro índice proxy de salarios, que toma las paritarias ya cerradas, arroja una suba anual de 64 % en 2022. Punta a punta, quedarán algo abajo de la inflación de 66 %", sostuvieron.La consultora EcoGo, en base a datos del INDEC y del Ministerio de Economía, estimó que el poder adquisitivo de las familias cayó un 1,5 % en el primer trimestre del año. "En este contexto, el consumo se estancó hacia el final de marzo como consecuencia de la suba del 6,7 % en los precios minoristas durante ese mes", señaló el informe.La aceleración inflacionaria y una política de ingresos y precios que no logra su objetivo profundiza un fenómeno económico-social:. Para abril, las consultoras privadas prevén una suba superior al 5 % en la inflación, que recién empezaría a ceder en mayo. Por su parte, la medición de precios realizada por la consultora de Focus Market muestra una desaceleración en el nivel general pero aún con un piso muy superior al 5,5 %, mientras que para la categoría alimentos y bebidas se ubica en el 5,9 %.