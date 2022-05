Gestapo: El fiscal dictaminó contra el planteo de un exespía que quiere llevar la causa a Comodoro Py

El fiscal federal Franco Picardi dictaminó que no debe hacerse lugar al planteo del exespía Juan Sebastián De Stéfano para que el expediente que lleva adelante el magistrado Ernesto Kreplak en La Plata por la Gestapo antisindical sea enviada a Comodoro Py, ya que según el procesado allí hay otra causa donde se investiga el espionaje ilegal de la AFI durante el gobierno macrista, en la que también está investigado. Ahora será el juez De Giorgi quien decida.El Secretario de Asuntos Jurídicos de la Agencia que conducían Gustavo Arribas y Silvia Majdalani es uno de los que participó en la reunión en el Banco Provincia donde se enseñaba a armar causas judiciales a dirigentes opositores. Otro espía que se encontraba presente, Diego Dalmau Pereyra, declaró que esto era coordinado por Mauricio Macri y funcionarios nacionales con la complicidad de María Eugenia Vidal y su gabinete.A pesar del argumento que esbozó De Stéfano sobre la naturalidad de la causa para correr al magistrado Kreplak, es claro que la intención se debe a las influencias que mantiene en los juzgados porteños, al igual que el expresidente Macri. Busca alinear el caso junto a la causa iniciada en los tribunales de Lomas de Zamora que fue transferida a Comodoro Py -la de la banda de espías de la AFI Súper Mario Bros que tuvo como eje a dirigentes propios y ajenos al macrismo.De Stéfano sostuvo dos puntos para pedir el pase del expediente, la conexidad, es decir, que hay una causa en los tribunales porteños donde también se lo investiga por espionaje ilegal y el otro es el de competencia territorial, porque la reunión fue en la sede del Banco Provincia, sin embargo el fiscal Picardi explicó que los hechos por los cuales se investiga al procesado en los tribunales de la Capital Federal y en La Plata tienen diferentes “objetos procesales”.Ya con el dictamen de Picardi en mano, el juez Marcelo Martínez de Giorgi debe resolver si acepta o no la solicitud del exespía y para ello pidió la información de todos los planteos antes de definir si acompaña o no al fiscal. También existe otro planteo de De Stéfano para que la causa salga de La Plata y vaya a Comodoro Py pero en el juzgado a cargo de Ariel Lijo, donde fue investigado el exdirector de Asuntos Jurídicos y recibió un sobreseimiento.