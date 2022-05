Inversión y empleo: Volkswagen pondrá US$ 250 millones en Argentina y contratará 400 trabajadores

anunció ayer una inversión de US$ 250 millones en los próximos cinco años y la incorporación de 400 nuevos puestos de trabajo, que serán destinados a la renovación de la pick up Amarok que se produce en la Planta de General Pacheco, el comienzo del montaje de motocicletas Ducati en Córdoba y un proyecto de localización de piezas para el modelo Taos.Así se presentó el miércoles alrededor del mediodía en un acto llevado a cabo en su Centro Industrial de la localidad bonaerense de General Pacheco con la presencia del secretario de Industria, Ariel Schale; el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli; el embajador de Alemania en Argentina, Ulrich Sante; el intendente de Tigre, Julio Zamora, y el secretario general adjunto del SMATA, Mario Manrique. Los funcionarios fueron recibidos por Pablo Di Si, chairman Ejecutivo de Volkswagen América Latina, y Thomas Owsianski, presidente y CEO de Volkswagen Argentina.El proyecto ya había sido anticipado por los directivos de la firma al presidente Alberto Fernández en la reunión que mantuvieron en Casa de Gobierno el 10 de marzo pasado.Esos recursos fueron destinados por Volkswagen a "la modernización de sus dos centros industriales en Argentina y la renovación de sus productos, con un claro foco en la exportación", lo que permite exportar vehículos terminados y cajas de cambio varias de las terminales del grupo en el mundo.Owsianski reseñó la concreción de diferentes proyectos en el país, como la modernización en infraestructura y tecnología de los centros industriales, la producción y exportación de la nueva caja de transmisiones MQ281, en Córdoba. También resaltó la nueva planta de pintura con tecnología única en el país, el inicio de producción y exportación del nuevo SUV Taos en Pacheco y el nuevo Centro Logístico Fátima".Pablo Di Si fue el encargado de detallar la actual inversión de US$ 250 millones y la incorporación de 400 empleados para el desarrollo de lo que denominó "tres proyectos emblemáticos" para la marca en el país. El directivo señaló que la Argentina "es un pilar importante" para la compañía y que con esta nueva inversión continuaráCon esta nueva inversión, también la pick up Amarok presentará cambios en su diseño, seguridad y tecnología, luego de más de 10 años de producción en el Centro Industrial Pacheco, habiendo sido seleccionados entre 60 plantas productivas en el mundo para fabricar la primera pick up del Grupo VW a nivel global.", precisó la empresa.La planta industrial, además, contará con la primera instalación de laminado en caliente que una terminal automotriz incorpora en la Argentina, lo que permite mayor flexibilidad en el proceso de producción y productos de mayor innovación.En cuanto a las motocicletas, Di Si anunció que el modelo Ducati Scrambler Icon se comenzará a producir a fines de 2022 para abastecer el mercado local. ", agregó sobre la llegada productiva de la marca emblemática de motocicletas.Finalmente, el tercer proyecto contemplado en la inversión está referido a la decisión de continuar nacionalizando las piezas de los productos de la terminal., aseguró Di SI al entender que ese desarrollo "va a irradiar en toda la Argentina".