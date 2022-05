Cerruti negó que se hayan sondeado posibles reemplazos para Guzmán

La portavoz de la presidencia, brindó una conferencia de prensa a agenda abierta en la mañana de este jueves 5 de mayo en laLa portavoz no obstante evitó referirse a las declaraciones cruzadas sobre el tema, en particular las del ministro de Seguridad Aníbal Fernández:, sostuvo., sostuvo Cerruti ante la pregunta acerca de los rumores de contactos del Gobierno nacional con Roberto Lavagna para hacerse cargo de la conducción económica, en medio de las críticas contra el ministro Martín Guzmán y los reclamos para que sea removido del cargo.aseguró al recibir la insistencia del consultante.Además consultada sobre la ausencia del jefe de Estado en la reunión de gabinete de este miércoles, Cerruti explicó:Sobre la marcha convocada para hoy contra la Corte Suprema, de la que participarán sectores del Frente de Todos, Cerruti comentó:Por otra parte, la portavoz de la Presidencia Gabriela Cerruti destacó los acuerdos alcanzados por los gremios bancarios, de sanidad y gastronómicos en rueda de prensa en Casa de Gobierno. Cerruti calificó a los acuerdos paritarios alcanzados como "muy buenos" y dijo que estos entendimientos "La portavoz destacó que "el Congreso nacional no está paralizado" y señaló como prueba de ello que "hoy va a sesionar" para tratar tres proyectos de ley "muy importantes para el Poder Ejecutivo", como son la promoción del área de la construcción, cannabis medicinal y las enfermedades inmunodepresivas. En cuanto al proyecto de la Boleta Única Papel, que impulsa la oposición, dijo que, precisó.Además, Cerruti, confirmó que el presidente Alberto Fernández realizará la semana próxima un viaje a España y Alemania, donde, dijo la vocera.Aclaró entonces que. Cerruti destacó que "las relaciones entre el Gobierno nacional y la provincia de Buenos Aires son inmejorables" y dijo que esas relaciones "no mejoran ni desmejoran por opiniones políticas y mucho menos por opiniones dadas en una radio". Remarcóy reafirmó que la provincia de Buenos Aires "tiene un respaldo particular".