Martín Guzmán ante empresarios: "Este es el camino para tranquilizar nuestra economía"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró este jueves que "la clave de cualquier programa para contener la inflación es cambiar las expectativas y tener un programa económico creíble", en el marco de un encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en el Alvear Palace Hotel."Al mismo tiempo que se va reduciendo el déficit y la asistencia monetaria del Tesoro, es necesario atacar la problemática de la inflación", planteó el ministro, y agregó que para eso es fundamental "coordinar expectativas y objetivos".Al respecto, indicó que en la inflación hay "dos grandes componentes, uno es el interno que se busca atacar" a través de la cuestión fiscal y "el otro es el externo, en el mundo hoy el principal problema es la inflación, un mundo donde no había inflación, hoy hay muchos países que tienen inflación de dos dígitos"."Nosotros venimos implementando ese programa, planteamos compromiso absoluto de seguir por esa línea, sobre la base de la convicción de que", remarcó.Asimismo, se refirió a la importancia de tener un Estado con un rol macroeconómico que permita que la economía siga transitado un sendero de recuperación y señaló que hay oportunidades a nivel global que se podrán aprovechar mediante el fortalecimiento mutuo del sector público y privado., dijo el ministro al disertar en el foro empresario.En ese sentido, señaló que "dentro de ese rol hay que además cumplir con el hecho de que tiene que ir haciéndose más fuerte el Estado, seguir reduciendo el déficit fiscal para depender menos del financiamiento externo y del financiamiento monetario".Guzmán planteó que es necesario que "la oferta monetaria se mueva de una forma consistente con la evolución de la demanda por nuestra propia moneda" y aseguró queAdemás, remarcó "la importancia de la generación de divisas, la importancia de sectores clave de la economía para aprovechar esa generación de divisas". "Si no tenemos divisas no podemos crecer, si queremos que crezca la economía tienen que crecer las exportaciones, es una necesidad aritmética", agregó.Se refirió además a cambios en la agenda global y afirmó que "contamos con recursos para ocupar un espacio que nos fortalecería mucho como país" por lo que "acelerar desarrollo del sector energético sería transformacional para nuestra economía"."El desarrollo energético genera divisas per se", dijo y subrayó que "bajar los costos de producción de la energía puede permitir bajar subsidios energéticos y eso fortalece al Estado"., enfatizó.Sobre el entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo que "fue importante poder llegar a un acuerdo sobre premisas que consideramos que son premisas para la continuidad de la recuperación económica y estabilización duradera de la Argentina"."De 22 programas con el FMI que tuvo la Argentina, es la primera vez en nuestra historia que un programa va al Congreso", concluyó el titular del Palacio de Hacienda.