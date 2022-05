Cristina Kirchner calificó de "decepcionante" lo que hizo la Corte Suprema con el Consejo de la Magistratura

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó este viernes contra la Corte Suprema, al calificar de "decepcionante" lo ocurrido con el Consejo de la Magistratura, en el marco de una disertación en la Universidad de Chaco."Este nuevo Consejo tiene 20 miembros, el que habíamos reformado tenía 13 . Cuando alguien propone ampliar una Corte para hacerla federal y para que haya más gente que pueda decidir sobre cosas tan importantes, dicen para qué quieren más número", resaltó la titular del Senado en su discurso titulado “Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática”.En ese sentido, planteó:"A mi me echaron del bloque de senadores en el año 1997, me expulsaron primera y única expulsión de cualquier bloque por no querer votar aquel proyecto que hoy está vigente del Consejo de la Magistratura", recordó y advirtió:De esta manera, indicó que el "poder económico concentrado y mediático presentan como malo lo que en realidad es bueno y presentan como muy bueno que 4 personas decidan sobre la vida de nosotros”.Por último, cargó contra Horacio Rosatti, presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura., manifestó.Cristina Kirchner recibió un doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Nacional del Chaco Austral. Su rector, Germán Oestmann, dijo: “Esta distinción es para usted, por haber sido la primera mujer presidenta. En la provincia de Chaco tenemos una presidenta en la Corte Suprema, en la Cámara de Diputados y tenemos una vicegobernadora. Esto no es casualidad”.