Martínez sobre el proyecto por el Salario Mínimo: "El mensaje político está claro y está dado"

"hay un sector importante de la fuerza política que le dice al Presidente, me parece que esto deberías intentar hacerlo" y analizó, "ha salido el Ministro de Economía recepcionando ese mensaje, dejando en claro que sería realmente positivo y que hay que ir ajustando los tiempos en el Consejo del Salario Mínimo"

"si salimos del ellos y el nosotros internos y nos entendemos en primera persona del plural y somos capaces de articular estas cosas me parece que vamos a tener una resultante positiva"

El presidente del Bloque del Frente de Todos en la Cámara Baja,, "el mensaje político está claro y está dado, ni siquiera se si es de los proyectos que tienen que tener una canalización parlamentaria"., aseguró.En este sentido resaltó que. "Cualquier intento de verticalización excesiva tiene también sus riesgos, no hay problema en que compañeros y compañeras consideren que el SMVM tiene que adelantarse, con lo que yo estoy de acuerdo", indicó en diálogo con Futurock.A su vez, Martínez profundizó en la interna del Frente de Todos, "hay matices que tenemos que tratar de incorporar" y agregó que. "Se trata de ir conciliando estas cosas, no nos tenemos que volver locos con el debate", comentó.Expresó que es necesario que el oficialismo sea una "fuerza política que sea capaz de reivindicar todo aquello que está haciendo bien en el gobierno y que al mismo tiempo tengamos la capacidad de autocrítica necesaria para que podamos modificar aquellas cosas que no estamos haciendo del todo bien" y sostuvo quePara cerrar hizo alusión al discurso de la Vicepresidenta,. "Todos los integrantes del Frente de Todos, cada uno de los días tenemos que levantarnos preguntándonos ¿cómo está nuestro nivel de cumplimiento de las expectativas que generamos en el pueblo argentino en 2019?", concluyó.