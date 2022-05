Mauricio Macri habría exigido al PRO no caer en la trampa de la UCR

La cúpula del PRO volvió a reunirse. De acuerdo a la reconstrucción de Infobae, el ex presidente Mauricio Macri advirtió que el partido nacido en CABA tiene que diferenciarse del radicalismo.

El ex jefe de Estado remarcó que el PROe incluso advirtió: “Tenemos que diferenciarnos y no seguir cayendo en la trampa del radicalismo”, sostuvo, de acuerdo al mencionado portal.El ex jefe de Gobierno porteño había apuntado, en especial, al rol del titular de la UCR, Gerardo Morales, quien fue uno de los impulsores del proyecto de ley que fija el marco regulatorio del cannabis medicinal y cáñamo industrial, una iniciativa que favorece a esas plantaciones en la provincia de Jujuy. De acuerdo a Macri el PRO tiene que “anticiparse a las jugadas” de la UCR y “no llegar tarde”. E indicó el supuesto “lobby” que hizo el radical jujeño respecto del cannabis y el cáñamo.insistió Macri al señalar la necesidad de capitalizar muchos postulados que hoy atraen algunos dirigentes libertarios como Javier Milei.