Tarifas: empiezan las audiencias públicas para definir aumentos con el gas en primer turno

El Gobierno comienza este martes a las 10, durante 72 horas, la validación de los aumentos de luz y gas con segmentación de tarifas para reducir los subsidios a partir de junio. En la primera de las audiencias públicas de esta semana, la subsecretaria de Hidrocarburos,, presentará las proyecciones del Gobierno en relación al precio mayorista del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). El Gobierno relativiza la fecha de los aumentos de tarifas, ante la interna oficialDurante más de 3 horas, Videla Oporto atenderá a unos 38 oradores, que tienen 5 minutos cada uno para exponer.. La audiencia será digital a través de la plataforma WebEx y se transmitirá por el canal de YouTube oficial de la Secretaría de Energía.De acuerdo a las proyecciones que los técnicos de la Secretaría de Energía plasmaron en documentos públicos, el costo de la provisión del gas para usuarios domiciliarios sería de u$s 3063,6 millones y el precio promedio, entre la producción local y las importaciones, sería u$s 5,76 por millón de BTU.Si no hubiera modificaciones en las tarifas, entre junio y diciembre el Estado nacional gastaría unos 2000 millones de dólares para subsidiar el gas a los hogares. La reasignación de una parte de esos recursos es lo que está en debate.Quienes estén alcanzados por la tarifa social no sufrirán nuevos ajustes en las boletas de gas.El programa económico de Guzmán y el presidente Alberto Fernández, en acuerdo con el FMI, establece aplicar estos cambios a partir del 1 de junio, aunque ya desde el Gobierno se relativizan las fechas. "No tiene que ser sí o sí ese día", advierten. Los interventores del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), María Soledad Manín, y del gas (Enargas), Federico Bernal, deben firmar los traslados a tarifas de los aumentos de los precios mayoristas.Ambos responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner, están en contra del "programa del Fondo" y pueden demorar el trámite, lo que pondría al Frente de Todos al borde del colapso.en el que piden revisar los costos de producción de la energía y dar marcha atrás con la política acordada con el FMI.