Arde JXC: la Coalición Cívica destrozó a Bullrich por hablar de "dolarización"

Mandemos a los economistas de las fundaciones a tejer escarpines, no tiene sentido coordinar, trabajar, planificar seriamente nada. https://t.co/sQa2tDgRxy — Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) May 10, 2022

Entonces…, ¿para qué el trabajo de los equipos y la definición de prioridades programáticas y coordinación de la fundaciones del JxC? Sería bueno que respetemos el trabajo colaborativo y esfuerzo que están realizando. https://t.co/J8Dy9MFqX8 — maxi ferraro (@Maxiferraro) May 10, 2022

presidenta del PRO, fue una de las exponentes en el marco del, el evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina. Allí, aseguró tener condiciones para ser Presidenta de la Nación y habló de la polémica planteada en torno a la posible dolarización de la economía. Fue esto lo que despertó el descontento de referentes de laque salieron al cruce de la titular del PRO, renovando la agitación en la oposición.Primero fue el turno del diputado nacional,quien contestó los dichos de Bullrich al disparar queEs que la titular del Pro había asegurado en diálogo con Alejandro Fantino que “tengo condiciones para ser Presidenta. Tengo la personalidad que hace falta para la Argentina”. El periodista le consultó por el posible rumbo de dolarización en la economía nacional.aseguró Bullrich.Al referirse al rumbo a seguir en ese plano en caso de ser la próxima Presidenta del país, la ex Ministra nacional señaló: “Arranco con un bimonetarismo: el uso corriente del dólar como moneda sin anular el peso como lo hace Perú y Uruguay”. “Los dólares los tienen todos los argentinos tanto acá como afuera del país”, aseguró sobre su plan económico. Es un camino intermedio hacia la dolarización total propuesta por el diputado nacional libertario Javier Milei. “Utilizar y hacer transacciones, hacer contratos y sacar el impuesto al cheque para que no tengas que pagarlo y generar una economía que vaya generando la confianza a la vez que vas estabilizando el país bajando al déficit a cero y con eso vas a bajar la inflación”, detalló en su argumentación la presidenta del PRO., insistió.Por lo que por su parte el presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional,también reaccionó a los dichos de Bullrich al cuestionarla.la cruzó.En la mencionada entrevista la presidenta del PRO se adelantó a los posibles cruces por ese sector de la oposición y se adelantó a los posibles comentarios de la referenta Elisa Carrió “no acepto presiones de nadie. Acepto diálogos. pero presiones no. El que acepte presiones que se corra. En la Argentina que se viene, el que acepta presiones no va a poder gobernar”. En este sentido, en la entrevista con Fantino, Bullrich planteó que no está de acuerdo con un gobierno de coalición como el que planteó recientemente el jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta., señaló.