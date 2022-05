La CGT dice que el adelantamiento del Salario Mínimo "hubiera ocurrido igual" sin el empuje de Máximo

El Secretario General de UPCN, Andrés Rodríguez se refirió al adelantamiento de las cuotas del Salario Mínimo que anunció el gobierno nacional, "es un paso positivo, tiene que ver con la resolución que se tomó entre Economía, el sector empresarial y la CGT de ir adelantando las paritarias sectoriales" y manifestó que sin el proyecto de Máximo Kirchner "hubiera ocurrido igual, en ese sentido habíamos negociado el adelantamiento de las paritarias".En este sentido aclaró que "cuando nosotros negociamos en marzo no teníamos el guarismo de ese mes, ante ese índice es muy importante que se adelante el Salario Mínimo, Vital y Móvil" y sostuvo que "el Consejo del Salario es el verdadero lugar donde se debe concretar el acuerdo, es un ente tripartito y el ámbito adecuado". "El proyecto no es el lugar adecuado, son las negociaciones colectivas de trabajo" señaló aunque acotó que "no está de más que algunos legisladores traten de impulsar la corriente en ese sentido pero no es lo determinante", en diálogo con Futurock.Acerca de la interna del Frente de Todos consultado por los dichos de Alberto Fernández para reelegir el año que viene remarcó, "yo no hago nombres y apellidos, el 2023 a la vez está cerca y lejos" y subrayó que "es necesario que haya PASO y que se presenten los que se sienten con la capacidad de ser Presidente". Sobre si Cristina Kirchner se presentará el año que viene respondió, "¿por qué no? Puede ser, no hay un impedimento, tiene una representación importante".Rodríguez también analizó que "si hay debate, tiene que ser a puertas cerradas y una vez discutido el tema y aprobado por mayoría, ir a realizar la acción". Por otro lado destacó que los aumentos de precios contra los salarios "es una carrera que se presenta que no es la más adecuada para la estabilidad económica"."En estos días vamos a empezar a discutir la paritaria entrante del 2022, en el '18 '19 y '20 perdimos todos los trabajadores por el desastre del gobierno macrista y en 2020 por la pandemia" señaló y aseveró que "en el 2021 recuperamos y le ganamos a la inflación".Para cerrar, el líder de los estatales planteó que "hemos recuperado algo en 2021, no lo perdido en 3 años, y esperamos seguir recuperando en este 2022" y añadió "esperemos que los trabajadores le ganen a la inflación este año y que la inflación baje". "Hasta ahora la proyección de inflación está entre 58% y 60% de acá a fin de año y esperamos que los salarios le ganen", concluyó.