La marcha federal piquetera llega a Plaza de Mayo y se esperan unas 100 mil personas

marcha federal de la Unidad Piquetera cierra en la Ciudad de Buenos Aires, este jueves, sus tres días de protesta. Los manifestantes van a concentrarse desde la mañana en el Puente Pueyrredón, Once y Retiro, para caminar a la Plaza de Mayo, donde llegarán a partir del mediodía. A las 15 realizarán el acto de cierre frente a la Casa Rosada. Las organizaciones adelantaron que movilizarán a unas 100 mil personas por el centro porteño, con la consigna "Por trabajo, por salario, contra el hambre y contra la pobreza".

LaEn el. En la primera de esas ciudades fueron recibidos con muestras de rechazo de parte del gobernador Juan Schiaretti, que mandó vehículos policiales a escoltar la caravana, como también de la Cámara de Comercio, que en un comunicado manifestó su “angustia”, se quejó por las pérdidas de ventas que ocasionaría a los negocios céntricos el paso de la movilización. En los ingresos a la ciudad, además, hubo un mediático despliegue policial para garantizar que el tránsito no fuera cortado, con la colocación de vallas para mantener libre una mano de los accesos.En Rosario, la protesta central consistió en un acto en el Monumento a la Bandera. Allí los trabajadores desocupados tuvieron el apoyo de los docentes rosarinos de Amsafé., contestó Carla Deiana, referente del Partido Obrero, en Rosario.Los referentes de la izquierda también cuestionaron la efectividad que tendría la creación de un salario universal, como lo propuso el Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, en un proyecto de ley. “El salario universal podría servir ante una situación de emergencia, pero en el marco de un plan que reemplantee el modelo productivo y ponga límites a la especulación del sistema financiero. Son cuestiones que hoy no se están debatiendo, ni tampoco vemos al Gobierno con voluntad de avanzar. Si todo eso no se debate, el salario universal no va a resolver la cuestión de fondo, como no lo resolvió la Asignación Universal por Hijo”, criticó Silvia Saravia, de Barrios de Pie.Así,como el Polo Obrero Barrios de Pie, el MST Teresa Vive, y en parte movimientos sociales de base, como el Frente de Organizaciones en Lucha o la FOB autónoma. Algunas organizaciones, con más de una vertiente tras haber pasado por procesos de rupturas.“El aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil era una medida casi obligatoria, ante la gravedad de la situación social y los números de la inflación. En ese sentido es positiva, pero hay que decir que es un parche que no va a solucionar los problemas de fondo. Lo mismo creemos sobre la creación de una renta básica universal: ojalá que se haga realidad, para la urgencia; pero no es una solución de fondo. La solución es que se cree trabajo genuino”, señaló Damaris Rolón, vocera de una de los dos sectores del FOL.Sobre la movilización de este jueves en el centro porteño, las organizaciones anticiparon que no van a cortar el tránsito en el Metrobús, como les planteó la administración de. La Unidad Piquetera acordó también con los funcionarios a cargo de la Seguridad las áreas en las que van a estacionar un centenar de micros. La previsión es que manifiesten unas 100 mil personas desde las 10 de la mañana, con columnas que irán desde Once, Avellaneda y Retiro hasta la Plaza de Mayo, donde harán un acto de cierre.