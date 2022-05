Carlos Acuña y una advertencia a los empresarios que suban precios: Va a haber medidas de fuerza

(R9 Para Carlos Acuña, uno de los cosecretarios general de la CGT, “el gran empresario” es responsable de la suba de precios. En este sentido, acusó a dicho sector de ser responsables del alza de precios y de la inflación, y advirtió que, desde el sector sindical, "si es necesario, se tomarán medidas de fuerza" ante el alza en el valor de los alimentos.(R)Acuña advirtió que, de continuar esta situación, "si es necesario, se van a tomar algunas medidas de fuerza contra los empresarios, porque no se puede seguir así".Consultado por la suba de precios, el cosecretario de la CGT se refirió a los indicadores de inflación y opinó que "son números que vienen mal y ojalá que tiendan a bajar pronto". "Esta inflación la generan los que no quieren a ningún gobierno. ¿Cómo hacemos para controlar los precios desde la CGT?. Eso tiene que ser políticas de Estado combinada por los sectores económicos", indicó.Asimismo, el titular del sindicato de los trabajadores de estaciones de servicios culpó a los empresarios por el alza de los precios, en especial de los alimentos, al sostener que "no cumplen" con los acuerdos."¿Pero cómo es? Los empresarios se comprometen y después no hacen nada. ¿Y los malos de la película somos nosotros?. Nosotros decimos que si es necesario se va a tomar alguna medida de fuerza contra los empresarios", fustigó Acuña.