¿Cuánto necesitó en abril una familia para no ser pobre?

De acuerdo a los datos del Indec, el costo de la Canasta Básica Total (CBT), aumentó 6,2% respecto a marzo. Esto quiere decir que una familia integrada por cuatro personas necesitó un total de $ 42.527, debido a que el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), cifra necesaria para no ser considerado indigente, aumentó un 4,2%.

Con estos porcentajes, una familia tipo precisó en abril un ingreso mensual de $ 95.260 para no ser considerada pobre. Para no ser indigente, el mismo grupo familiar precisó más de $ 40.000.Asimismo, una familia de cinco integrantes necesitó en abril un ingreso de $ 100.193 para no encontrarse en situación de pobreza. Asimismo, para un grupo familiar de tres miembros, los ingresos percibidos debieron llegar en el mismo mes a $ 75.838.