Bono IFE 4 de ANSES: empieza el pago de la primera cuota de los $18 mil a 7,5 millones de trabajadores

El Gobierno nacional comienza hoy a pagar la primera cuota de $ 9.000 del Refuerzo de Ingresos para 7,5 millones de trabajadores informales, empleados de casas particulares y monotributistas A, B y sociales, como parte de un paquete de medidas que buscan asistir a sectores vulnerables ante el aumento del precio de los alimentos y de artículos de primera necesidad

❗️Lo recibirán en la CBU que informaron al momento de completar la inscripción.#ANSES #RefuerzoDeIngresos pic.twitter.com/HCV6t5WHY8 — ANSES (@ansesgob) May 17, 2022

El bono, que instrumenta ANSES y que es una suerte de "IFE 4", consiste en una asistencia financiera por un total de $18.000 -a pagarse en dos cuotas de $9.000 cada una, en mayo y junio- que se deposita en las cuentas bancarias (CBU) informadas por los titulares de los beneficios al momento de la inscripción de acuerdo a la terminación del número de DNI.Quienes ya recibieron la notificación de que el bono les fue asignado empiezan a cobrar la primera cuota según el calendario de pagos informado por la ANSES en función de la terminación de su número de DNI.EsteLa semana próxima se pagará a las personas con DNI finalizados en 2 (lunes 23 de mayo), en 3 (martes 24), en 4 (jueves 26) y en 5 (viernes 27), mientras que la última semana de mayo será el turno de lo beneficiarios con documentos terminados en 6 (lunes 30 de mayo), en 7 (martes 31), en 8 (miércoles 1º de junio) y en 9 (jueves 2 de junio).La inscripción al Refuerzo de Ingresos estuvo a cargo de ANSES, que recibió, de las cuales 1,6 millones fueron rechazadas automáticamente por ser trabajadores/as formales, tener jubilación y/o pensión, no cumplir la edad u otros motivos.como gastos de consumo, ingresos, controles patrimoniales, cobertura de salud, entre otros, detalló el organismo previsional.Asimismo, desde el organismo destacaron que la inscripción virtual a través de su página web logró procesar más del 98% del total de las solicitudes."Que casi la totalidad de las y los inscriptos lo haya hecho a través de la página web permitió que las oficinas del organismo continúen con su atención habitual y que, al mismo tiempo, pudieran garantizar la atención de aquellas personas que debían validar datos o necesitaban inscribirse de manera presencial por no contar con acceso a internet", afirmó ANSES, ente a cargo de Fernanda Raverta.Las personas que tengan dudas respecto a la denegatoria de su solicitud, podrán concurrir durante todo el mes de mayo a las delegaciones de la entidad oficial a realizar las consultas correspondientes.Por su parte,Para quienes perciban haberes desde $ 36.676 hasta $ 65.260 cobrarán a partir del lunes 23 de mayo, comenzando por los DNI terminados en 0 y 1, y los que tengan jubilaciones que superen los dos haberes mínimos, la o el titular cobrará un proporcional hasta completar los $ 77.260 junto con su haber.El Refuerzo de Ingresos fue anunciado el 18 de abril por el presidente Alberto Fernández para "garantizar que el impacto de la inflación no recaiga en el bolsillo de los argentinos y fundamentalmente en los sectores más vulnerables".La medida contempla una inversión social de unos $ 206.000 millones y se suma a las implementadas para asistir a los sectores más vulnerables, como el aumento del 50% de la Tarjeta Alimentar, el incremento de las asignaciones, adelanto del paritarias y bono de $6.000 para jubilados, jubiladas y pensionados de abril.Según explicaron desde el Ministerio de Economía, esta política se enmarca "en el contexto de la aceleración del proceso inflacionario que afecta al mundo en general, y a la Argentina en particular, con un mayor aumento en los alimentos y la energía a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania".