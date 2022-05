Kreplak alertó sobre el avance de los contagios de Covid: "Estamos ante una ola muy grande"

inicio de la vacunación libre para los mayores de 18 años en la provincia de Buenos Aires.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, alertó este sábado sobre el avance de los contagios de coronavirus, en el marco de "una ola muy grande de casos" y señaló que "la situación de riesgo va a durar unos meses".Kreplak habló sobre lo que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, calificó como cuarta ola de Covid-19., manifestó el funcionario en declaraciones radiales, al tiempo que recomendó "usar el barbijo de vuelta en los lugares cerrados" y ventilar los ambientes ante la llegada del invierno.Además de admitir que la Argentina enfrenta la cuarta ola, Kreplak resaltó que no se sabe “si es superior a la de enero porque el seguimiento de los casos ha cambiado”. No obstante, subrayó queLas declaraciones del ministro se dan en el marco delAl respecto, contó que “veníamos con vacuna libre desde hace tres semanas para mayores de 50 años, que es la población de más riesgo". Apuntó que "el 90 por ciento de los fallecidos es mayor de 50 años”, y que "los que ya pasaron los cuatro meses están en ese grupo y ahora pasamos a mayores de 18”.También confirmó a Radio 10 el carácter "federal" de la vacunación, esto es, que la aplicaciones no están circunscriptas a los habitantes de la provincia de Buenos Aires, sino que personas de otros distritos pueden acceder a la dosis. El único requisito para recibir la cuarta dosis es que hayan pasado cuatro meses de la aplicación de la tercera.Respecto del avance de la vacunación, consideró que “, aun cuando casi se triplicó la velocidad de la vacunación.