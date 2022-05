Viruela del mono: qué dijeron Kreplak y Quirós sobre el primer caso sospechoso en la Argentina

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó este lunes que en la Provincia siguen con atención la evolución de contagios de la viruela del mono que se está registrando en el mundo, entre ellos uno sospechoso en Argentina, pero descartó que en este momento haya un escenario de aumento acentuado de casos."Hay un caso sospechoso que viene de una zona de brote, está en aislamiento y veremos en unos días o en unas horas si es o no viruela. No es momento de escalada de contagios masivas, pero estamos observándolo", sostuvo el titular de la cartera sanitaria.Al referirse a los casos de viruela, Kreplak remarcó por FM La Patriada que se trata de "una enfermedad altamente contagiosa que hace muchísimos años está erradicada producto de las vacunas", pero aclaró que "sí hay viruelas en animales que, eventualmente, se contagian en personas"."Hace años se conocen casos de las viruelas de monos, sobre todo en África. Lo que sucedió estas últimas semanas es que en dos países de Europa se dieron contagios interhumanos de viruela de mono, con riesgo por vía saliva o de transmisión sexual. ¿Esto puede producir una epidemia o una pandemia? Por el momento no lo sabemos", indicó.Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, indicó que “es una enfermedad endémica", pero advirtió que "no es común tener cantidad de casos fuera del continente africano".“La enorme mayoría de los contagiados ha tenido contacto estrecho con personas que han venido de países endémicos, hay una cadena muy clara”, sostuvo el funcionario en diálogo con TN.Consultado por los síntomas de esta infección, señaló que hasta el momento "lo que está circulando es la que da una enfermedad leve, con fiebre, dolores musculares, de cabeza, pero los síntomas dependen de la persona que tiene la enfermedad”.Kreplak y Quirós se refirieron al hombre residente en la provincia de Buenos Aires que ayer hizo una consulta en el sistema médico de la Ciudad de Buenos Aires por presentar síntomas compatibles con viruela símica, luego de haber regresado de un viaje en España.Las muestras están siendo analizadas por el Instituto Malbrán para determinar si se trata efectivamente de dicha enfermedad.