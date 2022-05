Mauricio Macri volvió a pedir autorización para salir del país de nuevo

El ex presidentepidió autorización para salir del país el próximo 2 y 3 de junio en el marco de la causa en la que está procesado por el espionaje a familiares de víctimas del submarino. La defensa del ex presidente explicó que a Macri “le ha surgido la necesidad de trasladarse fuera del país” el 2 y 3 de junio. “, sostuvo la defensa.En anteriores autorizaciones, el juez Ercolini ya había adelantado que cada planteo de salida del país iba a ser otorgado. Los abogados de Macri señalaron también que cuando regrese a la ArgentinaMacri no dio detallas del motivo de su viaje en la presentación y dijo que lo hará en otro escrito reservado.En la causa, a Macri se lo acusa por maniobras de espionaje ilegal que habrían tenido por objetivo monitorear las actividades de las organizaciones de familiares de las víctimas del hundimiento del submarino San JuanEl hundimiento del ARA San Juan, en el que murieron 44 personas, ocurrió en noviembre de 2017. Los seguimientos se habrían dado entre diciembre de 2017 y finales del 2018. Se trata puntualmente de seis hechos. La causa se inició por la denuncia de la interventora de la AFI Cristina Caamaño.Macri fue procesado por el juez federal subrogante de Dolores,. Luego la causa pasó a los tribunales de Comodoro Py. Allí ahora se debate si el procesamiento debe ser confirmado o revocado. Lo primero lo solicitaron las querellas que representan a las víctimas del hundimiento. Mientras que la defensa pidió que se revoque.Por su parte, el fiscal general ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, dictaminó que hay que anular el procesamiento de Macri en la causa porque al momento de la indagatoria el juez Bava no informó”, sostuvo la fiscalía en su dictamen de principio de mes que presentó en la”, agregó el fiscal. Ahora los planteos que hay sobre el procesamiento de Macri deben ser analizados y resueltos por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia.