Chilavert volvió a respaldar a Milei y lanzó un nuevo comentario transodiante

El exarquero de Vélez y posible candidato a Presidente de Paraguay, José Luis Chilavert, insistió con su apoyo a la figura de Javier Milei, "es un revolucionario, yo soy más liberal y es más libertario, pero coincido con él en muchas cosas" y manifestó, "hace más de 10 años que camino y sé los problemas que tiene la gente".A su vez apuntó a la Vicepresidenta argentina, "Cristina Kirchner es la persona más nefasta que hay en la tierra" y analizó que "sería bueno que se retirase porque la Argentina no se merece esta situación". "Ella quiere demostrar siempre su poder pero no es el Presidente de la Argentina" comentó y acotó que "el camino para que un país salga adelante no es Venezuela ni Cuba, ella odia a esos sistemas perversos".Chilavert volvió a atacar a las disidencias sexuales con una nueva declaración transodiante, "eso que ocurre en la Argentina de que los hombres se perciben como mujeres me preocupa mucho" e intentó despegarse al advertir que su "vicepresidente va a ser una mujer". También subrayó que "para que un país funcione, la Justicia debe funciona".Para cerrar señaló que ve que "hay un problema muy grande que es la agenda 2030" y acotó, "no me gustaría que mi país caiga en manos de estos zurdos anarquistas". "Hay que trabajar, la base del éxito en Paraguay fue siempre trabajar" planteó y concluyó, "no hay que regalarle dinero ni subsidios a la gente para salir adelante".