Renunció el funcionario a cargo del proyecto del Gasoducto Néstor Kirchner

El titular de la unidad ejecutora del proyecto del gasoductor Néstor Kirchner, Antonio Pronsato, renunció este lunes a su cargo, sin explicar los motivos de su decisión

Pese a que no se conocieron, hasta el momento, explicaciones formales,, que lleva meses de retraso luego de ser congelada durante el gobierno de Mauricio Macri.Pronsato, en particular, ocupó cargos en áreas vinculadas a la energía durante gestiones del kirchnerismo desde queera ministro de Planificación Federal.Según su biografía en el sitio del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, un sitio energético vinculado en el que escribe, es ingeniero civil de la UBA e integrante del Instituto de Gas y Petróleo de la Faculta de Ingeniería UBA. Se desempeñó 7 años en la gerencia de Transmisión del Enargas, fue siete años gerente de ingeniería en Camuzzi Gas y ocho años interventor del Enargas, entre 2007 y 2015.La construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que unirá la formación neuquina de Vaca Muerta con el centro del país y cuyo inicio se estima para el mes próximo, generará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos, afirmó la directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE),Según datos oficiales, la obra permitirá en su primera etapa incrementar la capacidad de transporte en cerca de 19 millones de metros cúbicos (m3) de gas diarios para reemplazar la importación de combustibles y fortalecer el abastecimiento de usuarios y usinas de generación eléctrica en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Esta primera etapa que se extenderá a lo largo de 558 kilómetros tiene una inversión estimada en USD 1.500 millones y unirá las localidades de Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en el centro oeste de Buenos Aires, para luego en una segunda etapa extenderse hasta el sur de la provincia de Santa Fe.El decreto que instruyó a la empresa estatal Energía Argentina o Enarsa a construir el gasoducto fue publicado el 14 de febrero pasado. Los plazos tentativos, que fueron detallados a mediados de abril por fuentes oficiales, proyectaban el llamado a licitación par las obras de construcción para el pasado 20 de abril, la presentación de ofertas para el 20 de mayo y la adjudicación de las obras para el 15 de junio. La construcción, en tanto, comenzaría en agosto de este año.El secretario de Energíaconfirmó este lunes que. Según trascendió, dos de las empresas que van a participar de esta licitación son Techint y Sacde, la constructora de los dueños de Pampa Energía.En tanto, el 4 de mayo pasado se realizó la adjudicación de la licitación de cañerías a la Empresa SIAT (del Grupo Techint). Se trata de 583 km de caños de 36´´ y 76 km de caños de 30´´.Luego, el pasado 20 de mayo, Enarsa o Energía Argentina aprobó el contrato que suscribirá con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para conformar un fideicomiso de administración y financiero para el Fondo de desarrollo Gasífero Argentino (Fondesgas) que construirá el gasoducto.“Estamos muy contentos con los avances del gasoducto Néstor Kirchner. Hubo un lanzamiento del Plan Gas para frenar el declino de la producción y hoy no solo no tenemos declino sino que tenemos producción que ha topeado el gasoducto y nos pone el desafío de infraestructura más importante de los últimos 40 años en trasporte de gas”, dijo este lunes Darío Martínez, secretario de Energía, en declaraciones a Radio El Destape.Con respecto a los plazos, el funcionario precisó que la primera etapa del gasoducto estará operativo en julio de 2023 con 11 millones de m3 adicionales de gas y en octubre con 19 millones de m3 adicionales.Este lunes, la directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), María de los Ángeles Sacnun, aseguró que la obra del gasoducto generará aproximadamente 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos.