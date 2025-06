A pesar del crecimiento de Vaca Muerta y gasoductos nacionales, Argentina continúa importando GNL

Siguiendo el informe publicado por el medio internacional Bloomberg Línea, se observó que, pese al incremento en la producción de gas natural en Vaca Muerta y la expansión de la red de gasoductos, Argentina continúa dependiendo de las importaciones de GNL para garantizar el abastecimiento durante los meses más fríos. Y es que en lo que va del año, el Gobierno adjudicó 22 cargamentos por un total de US$568 millones, y "no se descarta sumar más cargamento" en las próximas semanas.La cantidad de buques y el monto total son similares a los de 2024, cuando se importaron 29 cargamentos por US$650 millones. Sin embargo, entonces no estaban plenamente operativos ni la reversión del Gasoducto Norte ni el gasoducto Perito Moreno, que ahora transporta más de 20 millones de metros cúbicos diarios. Aún así, la reversión del norte no alcanzó su capacidad total debido a que restan finalizar obras en plantas compresoras clave.En paralelo, el país reanudó la compra de gas desde Bolivia y Chile para abastecer al norte argentino. Mientras tanto, el costo del GNL importado aumentó respecto al año pasado: mientras que en 2024 los precios fluctuaban entre US$9 y US$12 por millón de BTU, este año las compras se concretaron en un rango de entre US$11 y US$14.Desde la Secretaría de Energía explicaron que el objetivo de estas compras es evitar el uso de combustibles líquidos en la generación eléctrica, ya que su importación podría resultar hasta un 50% más costosa que la del GNL. Del total de cargamentos adjudicados, 15 fueron contratados con la firma británica BP Exploration Operating Company Limited y los otros siete con la francesa TotalEnergies. La planificación energética oficial prevé que la importación de GNL continúe en los próximos años, aún con el crecimiento sostenido de la producción nacional.En los primeros cuatro meses de 2025, la producción diaria de gas en Argentina promedió los 138,3 millones de metros cúbicos, un incremento del 4,7% respecto al mismo período del año anterior. En abril, la producción fue de 136,6 por día, de los cuales 84,2 provinieron de Vaca Muerta. Pese al crecimiento, en el sector coinciden en que se necesita seguir ampliando la infraestructura para evacuar el gas y potenciar las exportaciones regionales.Actualmente, Transportadora de Gas del Sur (TGS) impulsa una ampliación del gasoducto Perito Moreno, mientras que Transportadora de Gas del Norte (TGN) propuso construir un nuevo trazado entre Vaca Muerta y el sur de Córdoba, con capacidad para sumar 20 millones de metros cúbicos diarios hacia el norte, de los cuales la mitad podrían destinarse a Brasil.El sector energético sigue siendo uno de los más dinámicos del comercio exterior. En tanto, entre enero y mayo de 2025 logró un superávit de US$3.051 millones, gracias a exportaciones por US$4.266 millones y una fuerte caída en las importaciones. Para todo el año, se espera que el saldo positivo del rubro ronde los US$8.000 millones. Sin embargo, su aporte no alcanza para compensar la desaceleración en otros sectores, y el superávit comercial total del país se redujo a US$1.883 millones.