Rosenkrantz contra el populismo: "No puede haber un derecho detrás de cada necesidad"

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, apuntó contra el populismo y afirmó que "no puede haber un derecho detrás de cada necesidad", en referencia a una de las máximas históricas del peronismo.Rosenkrantz participó de una conferencia en la Universidad de Chile y se descargó contra las "proclamas populistas", que aseguró que son "insensibles" al costo fiscal."Un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moralmente porque nos encontramos en situación de escasez", planteó Rosenkrantz.En ese sentido, sostuvo: "sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué entendemos por necesidad y entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables"."En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que. Se olvida que si hay un derecho otros, individual o colectivamente, tienen obligaciones .Y honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos y que no tenemos suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades", completó.Los dichos de Rosenkrantz se dan en momentos en que Juntos por el Cambio sostiene el discurso de achicar el Estado y frenar el gasto público. Se da también cuando el Frente de Todos busca una ampliación de la Corte y una reforma del Consejo de la Magistratura, que preside Horacio Rosatti.