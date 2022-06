Irurzun revisará sobreseimiento de Macri por las reuniones en Casa Rosada y en Olivos

El juez Martín Irurzun, creador de la doctrina homónima que permitió el encarcelamiento de ex funcionarios del kirchnerismo durante el gobierno de Cambiemos, integrará la Sala de la Cámara Federal que revisará el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri y de los magistrados de la Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, por las reuniones celebradas en la Casa Rosada y en la Quinta Presidencial.Irurzun se había excusado de intervenir en ese expediente, pero la propia Cámara Federal en un fallo unipersonal firmado por el juez Pablo Bertuzzi, rechazó tal apartamiento. Bertuzzi es uno de los jueces que, como miembro del Tribunal Oral Federal 4, condenó al ex vicepresidente Amado Boudou en el marco de la causa Ciccone. Meses después, el por entonces presidente Mauricio Macri definió ascenderlo como camarista federal.Según recordó Agencia NA, el magistrado había decidido auto marginarse de la causa por las reuniones de Macri con Hornos y Borinsky porque previamente se había inhibido de intervenir en otro expediente por hechos similares, la denuncia de diputados del Frente de Todos por supuestas presiones de la Mesa Judicial de Cambiemos a jueces por determinados fallos.Ese expediente fue impulsado por el ministro de Justicia, Martín Soria, cuando era diputado, junto con sus colegas Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, por "supuestas presiones a magistrados y magistradas nacionales a raíz de fallos que habrían resultado adversos a los supuestos intereses o pretensiones del entonces Gobierno Nacional".De aquella causa, que está en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, se derivó esta otra, que "tiene como objeto investigar supuestas visitas voluntarias que habrían mantenido el Dr. Gustavo Hornos y el Ing. Mauricio Macri, en el despacho presidencial, con el fin de acordar y/o definir decisiones judiciales sobre causas en trámite".Irurzun consideró que "corresponde su apartamiento en atención a que fue aceptada su inhibición para intervenir en la causa" por las presuntas presiones a jueces. Pero Bertuzzi, tras "poner de resalto la remarcable prudencia exhibida" por Irurzun, consideró que "no corresponde admitir tal conclusión toda vez que, más allá de las alegaciones efectuadas, no se constata que el expediente señalado resulte conexo a estas actuaciones".En principio, la integración de la sala que revisará los sobreseimientos de Macri, Hornos y Borinsky estará integrada, además de Irurzun, por los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico.