Energía Argentina le respondió a Kulfas por su carta de renuncia

La empresa Energía Argentina (ENARSA) emitió este martes un duro comunicado en el que rechaza las acusaciones del ex ministro Matías Kulfas y critica su gestión al frente de la cartera Desarrollo Productivo.En el comunicado, la empresa estatal indica que su paso por el ministerio tuvo "pésimos resultados" y lo incluyó en la categoría de "funcionarios que no funcionaban". De esta forma, toma por punto por punto lo que dijo Kulfas al dejar el cargo:IEASA también señala que lo que "resultó llamativo fue la ausencia del sector industrial y productivo en la ronda Plan Gas.Ar impulsado por el Ministerio cuyo desarrollo le compete, permitiendo que los precios para dicho sector sean fijados por el Mercado Spot con los vaivenes y abusos que fija el mercado".Y dispara:En esa línea, critica la actuación de Kulfas durante el conflicto por el posible cierre de la planta que la compañía Dow tiene en San Lorenzo, Santa Fe. IEASA afirmó que el ex ministro quiso negociar retiros voluntarios y traslados a Bahía Blanca, a más de 800 kilómetros de distancia, "sin importar el daño al producto bruto geográfico provincial y la pérdida del empleo directo e indirecto".Por último, manifiesta: "Fue casualmente la vicepresidenta que usted agrede quien se puso al frente de la lucha política para revertir el cierre de la Planta de Dow en San Lorenzo. Hoy la planta funciona normalmente y esas familias que iban a perder sus ingresos, recuperaron su sonrisa. Anécdotas de".