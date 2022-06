Cafiero explicó que la retención del avión venezolano en Ezeiza es una "cuestión de seguridad"

"No tenemos ningún tipo de requerimiento diplomático de Venezuela. Es estrictamente una cuestión de seguridad. La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) actuó bien, conforme a las normativas, y pasó a ser (un tema) judicial.

Presentamos una denuncia penal por el caso de la aeronave retenida en Ezeiza pic.twitter.com/ApHWbrBaKE — DAIA (@DAIAArgentina) June 13, 2022

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,, señaló que el Gobierno espera que el juzgado determine "el procedimiento a seguir" en el caso del avión de carga venezolano que se encuentra demorado en el aeropuerto de Ezeiza junto a la documentación de sus tripulantes.Cuando se determine en el juzgado el procedimiento a seguir, será lo que vamos a hacer"; explicó el canciller en declaraciones para la radio FM Urbana Play.El avión Boeing 747 Dreamliner de la empresa venezolana Emtrasur, que transportaba autopartes, aterrizó el lunes pasado en el aeropuerto de Córdoba por la neblina que había en Buenos Aires, pero luego llegó a Ezeiza donde se lo esperaba con información de inteligencia que habian aportados diferentes agencias internacionales.Entre sus tripulantes se encontraban 14 venozolanos y, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar. Por este motivo, el Gobierno decidió retenerles los pasaportes mientras la justicia define la situación del avión.Cafiero señaló que el avión "en principio paró en Córdoba" antes de dirigirse hacia Uruguay, donde el Gobierno de ese país impidió su maniobra y explicó que ""Este tema por supuesto que activa todas las sensibilidades y es algo totalmente razonable. Queremos ser muy cautos y separar las cosas., resaltó el funcionario.Además, sobre esa causa, explicó que "se renovaron las alertas rojas" y que, aunque Argentina "continúa con su reclamo e investigación", siempre hay trabas "por esta parte del Gobierno iraní que no acepta colaborar con la justicia argentina".El juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena determinó este domingo que la Dirección Nacional de Migraciones "actuó en el marco de sus facultades" en el caso del avión de carga venezolano demorado en Ezeiza yLa DAIA, en representación de la comunidad judía argentina, presentó hoy una denuncia ante la justicia federal y sostuvo que al permitir ingresar el avión "se puso en riesgo" no solo la seguridad de Argentina "sino la de América del Sur"."Al no haber indagado en la tripulación y corroborado sus intenciones, se habría perdido la oportunidad de combatir el terrorismo internacional, afectando peligrosamente el futuro de nuestro país", cuestionó el organismo, pese a que la Justicia se manifestó en sentido contrario.