Esteban Bullrich reclamó a la ANMAT aprobar una droga contra la ELA que avaló Canadá

El ex ministro de Educación y ex senador nacional Esteban Bullrich reclamó que la Argentina apruebe un medicamento para la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), la enfermedad que padece desde que fue diagnosticado en 2021.Se trata de, y el ex senador adelantó que pedirá a la ANMAT que “revea” sus procesos y tiempos de aprobación para que pueda recetarse en el país.“Hoy Canadá aprobó el AMX 0035, una droga para la ELA. Este es un estudio que los enfermos de ELA venimos esperando, mientras que la FDA (La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) demoró su decisión de aprobación para septiembre de este año”, escribió Bullrich en un hilo que publicó en su cuenta de Twitter.Al respecto, planteó: “Como enfermo de ELA, estaré mandandoy que no solo apruebe medicaciones de los países denominados lista uno (Estados unidos, Unión Europea y Japón). Los enfermos de ELA no tenemos el tiempo para esperar tanta burocracia. Los laboratorios argentinos tienen todo listo para poder producir esta medicación acá y ayudarnos a tener más tiempo para nuestros seres queridos".Por último, remarcó: “Hagan que esta noticia la vivamos con la alegría que merecemos y no con la decepción de sentir que no va a llegar tan rápido a nuestro país”.El fármaco Albrioza, también conocido como AMX0035, es una terapia combinada oral de dosis fija que –de acuerdo a los resultados de un ensayo clínico de fase 2, con fase 3 en curso– puede reducir la muerte de células neuronales como terapia independiente o cuando se agrega a tratamientos existentes, según detallan desde la farmacéutica Amylyx, responsable de su elaboración, en su sitio oficial.