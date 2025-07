Los 9 frentes electorales que quedaron conformados para las legislativas bonaerenses y quiénes los conforman

En el cierre del plazo para la presentación de frentes, la provincia de Buenos Aires registró nueve alianzas electorales que competirán en las legislativas de septiembre. Las nuevas configuraciones incluyen reordenamientos dentro del peronismo, fusiones de espacios liberales y centristas, y una izquierda fragmentada.es el frente que logró unificar al peronismo bonaerense luego de meses de negociaciones. Está integrado por el Partido Justicialista, que preside Máximo Kirchner; el Frente Renovador, de Sergio Massa; y fuerzas cercanas a Axel Kicillof. La coalición reúne a 26 partidos, entre ellos Principios y Valores (Guillermo Moreno), Patria Grande (Juan Grabois), Nuevo Encuentro, entre otros. Para la conformación de las listas, se impulsó un esquema de apoderados cruzados y una junta electoral común. En distritos como Morón, aún persisten disputas por el armado de listas entre sectores como el del intendente Lucas Ghi y el exintendente Martín Sabbatella.Por otra parte,formalizó su alianza con el, en una conferencia de prensa en el Hotel Libertador, con la presencia de Karina Milei, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro. El acuerdo sella la confluencia entre el espacio libertario y el macrismo, con vistas a consolidar una propuesta conjunta en el principal distrito del país.Por fuera del PRO, la UCR, la Coalición Cívica, el GEN y sectores del peronismo no alineado conformaron el frente, con un perfil centrista. Figuran allí dirigentes como Fernando Gray, Juan Zabaleta, Guillermo Britos, Emilio Monzó y Joaquín de la Torre. También participan referentes radicales como Facundo Manes, Miguel Fernández y Pablo Domenichini. El objetivo es priorizar a los intendentes y construir una alternativa moderada.El frente formado por el Partido Renovador Federal, Unión Celeste y Blanco y Confianza Pública se llamará, impulsado por los diputados bonaerenses Fabián Luayza y Gustavo Cuervo. Se sumó también la intendenta radical Lucía Gómez. Este armado busca posicionarse como una opción con anclaje territorial en el interior bonaerense., encabezado por María Eugenia Talerico, se presenta como una fuerza de derecha liberal. Reúne al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), UNIR (de Alberto Asseff), el Partido Demócrata y Proyecto Escobar. Plantea una postura “antikirchnerista” y rechaza lo que describen como “armados políticos poco virtuosos donde se reciclan los políticos de siempre”. Talerico será candidata también a nivel nacional.La unidad del- Unidad (FIT-U) se inscribió con su conformación habitual: Partido Obrero, PTS, Izquierda Socialista y MST. Nicolás del Caño, Romina del Pla, Néstor Pitrola, Mónica Schlotthauer y otros referentes encabezarán listas seccionales. No se concretó la incorporación del Nuevo MAS, que irá por fuera.También se inscribió, el frente que utilizó José Luis Espert en 2021 pero que ahora reemplazó para ser el candidato del oficialismo nacional. Está integrado por el Frente Federal de Acción Solidaria y Unión Liberal (exUCeDé), con Alejandro Rodríguez y Hugo Bontempo como apoderados. Buscarán captar el voto liberal que no se sienta representado por la alianza entre LLA y el PRO.La coaliciónfue formada por el Partido Republicano Federal y Unión Popular Federal. Jaime Alper y Graciela Devita oficiarán como apoderados de este armado de perfil conservador.Por último, el frentereúne a ese partido junto con agrupaciones locales de San Isidro y San Martín: Acción Vecinal San Isidro es Distinto y Acción Vecinal por un San Martín Distinto. La alianza tendrá como apoderados a Claudio Kilanowski, Anselmo Oneto y Andrés Rolón.