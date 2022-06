ARA San Juan: denuncian a Ercolini ante el Consejo por permitir a Macri extender su estadía en Qatar

Mauricio Macri decidió, el sábado a la noche, avisarle a Comodoro Py, en este caso encarnada en el juez federal Julián Ercolini, que había decidido extender su viaje y obtuvo "en tiempo récord" el aval del magistrado en el marco de la causa por el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan

anticipó que la querella que encabeza planea presentar una "denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Ercolini"

Macri “revolucionó la justicia”. YA NO ES LENTA



El sábado 18-06-2022 de 20.15 a 21.20 hs , el juez Federal accedió a un nuevo pedido del procesado por espionaje ilegal a victimas Macri No solo obtiene todo lo que pide, lo obtiene en tiempo récord, incluso en sábado a la noche👇 https://t.co/VM8Z8iRmfr — Dra.Valeria Carreras (@dravaleria) June 20, 2022

Ante ello, la abogada de la querella mayoritaria,, advirtió que la defensa de Macri"Pero no es lo peor, sino que las diferencias con esta humilde querella son abismales y el juzgado federal de Ercolini lo hace notar casi como una manera de frenar nuestro accionar", afirmó en un comunicado en el queEl líder PRO postergó su regreso al país por una "modificación de último momento en el cronograma" de su viaje, según lo informó el sábado a la noche su abogado defensor, Pablo Lanusse.La argumentación de Macri se desprende del escrito presentado al juez Ercolini, mediante el cual la defensa del expresidente detalló que el viaje autorizado el pasado 14 de junio "sufrió una modificación de último momento en el cronograma del Sr. Mauricio Macri que generará su arribo al país el día 20 de junio"."Macri 'revolucionó la justicia'. YA NO ES LENTA. El sábado 18-06-2022 de 20.15 a 21.20 horas , el juez federal accedió a un nuevo pedido del procesado por espionaje ilegal a victimas Macri", reclamó Carreras.La letrada requirió "certificar el horario de la totalidad de escritos" para poder avanzar con una denuncia contra Ercolini ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Además, la querella mayoritaria constató que el juez federal no estaba de turno y que tampoco se solicitó "habilitación de día y hora inhábil"., señala la presentación, que añade: "Queda en evidencia la relación CERCANISIMA entre el procesado y el juez".Por eso, Carreras advirtió que "en tales circunstancias y aunque hubiere mediado 'telepatía' entre el juez Ercolini y el procesado Macri, queda expuesto no solo la falta de imparcialidad sino el trato de privilegio que se le da a los pedidos del procesado".Macri, según su pedido de permiso para salir del país, viajó a Qatar en su calidad de presidente de la Fundación FIFA. Entre otras actividades, se reunió con el titular de la organización mundial del fútbol,