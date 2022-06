Becas Progresar: Cuáles son los requisitos para acceder y qué montos se reciben

Desde ANSES confirmaron que el beneficio es compatible con el Refuerzo de Ingresos.

Las Becas Progresar son un beneficio otorgado por La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) que busca ayudar a jóvenes y adultos a completar sus estudios, ya sea secundarios, universitarios o en determinadas áreas laborales.Se clasifican en cuatro grupos según el tipo de asistencia: los niveles obligatorio y superior; y las de las ediciones de trabajo y enfermería. Quienes reciben este beneficio también podrán acceder al bono IFE 4 que comenzó el 15 de junio y continuará el resto del mes.Para todos los grupos el cobro es anual, dividido en 12 cuotas mensuales el 80% se cobra mensualmente y 20% restante, al acreditar que se fue alumna/o regular. El dinero se deposita en una cuenta bancaria y se le otorga una tarjeta de débito para comprar y retirar efectivo a los beneficiarios. Una vez aprobada la inscripción se puede consultar la fecha y lugar de cobro. A los montos correspondientes según el grupo se le suman un bono de conectividad de $1.000 que apunta a ayudar a los estudiantes a acceder a Internet y a herramientas digitales.El proceso para acceder a esta asistencia comienza con una inscripción, que será luego admitida o denegada por el Ministerio de Educación.Para ellos requisitos para acceder son tener entre 16 y 24 años. Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos años en el país y DNI. Ser alumna/o regular de una institución educativa, lo cual puede acreditarse a través de un certificado. Este beneficio se extiende hasta 35 años a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.Y no tiene límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)Mientras que para, destinadas a personas de entre 17 y 24 años, los requisitos son ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco años en el país y DNI, ser alumna/o regular de una institución educativa. En el caso de estudiantes avanzadas/os en la carrera, será hasta 30 años cumplidos mientras que en el de estudiantes de enfermería será sin límite de edad. Este también se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y no tiene límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar tampoco deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).En el caso de las Becas paralos requisitos son: Ser argentinos/as nativos/as, naturalizados/as o extranjeros/as, con residencia legal de cinco años en el país y DNI y ser mayor de 17 años al cierre de la convocatoria respectiva, este beneficio no tiene límite de edad. Además, los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Quién lo reciba deberá ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción y cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Estatal. Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptas en el PRONAFE.Para inscribirte en las Becas Progresar dedestinadas a personas de entre 18 y 24 años, se necesita ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos años en el país y DNI. En este caso también se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales y hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado. Tampoco tiene límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas. La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).-Progresar Obligatorio: $6.400.Progresar Superior: $6.400-Becas Progresar Superior de carreras estratégicas: entre $6.400 y $10.660-Progresar Trabajo: $6.400-Progresar Enfermería: entre $6.400 y $10.700También desde el Gobierno se estableció un bono de $9.000, se trata del Refuerzo de Ingresos o segunda parte del bono de $18.000 que busca recomponer el poder adquisitivo de los sectores más afectados por el proceso inflacionario. El beneficio es compatible con las Becas Progresar y también con AUH, AUE, Prestación por Desempleo y Potenciar Trabajo.Según la terminación de del DNI el calendario para la segunda parte del Bono IFEYa cobraronDocumentos finalizados en 0: miércoles 15 de junioDocumentos finalizados en 1: jueves 16 de junioDocumentos finalizados en 2: martes 21 de junioDocumentos finalizados en 3: miércoles 22 de junioDocumentos finalizados en 4: jueves 23 de junioQuedan por cobrar:Documentos finalizados en 5: viernes 24 de junioDocumentos finalizados en 6: lunes 27 de junioDocumentos finalizados en 7: martes 28 de junioDocumentos finalizados en 8: miércoles 29 de junioDocumentos finalizados en 9: jueves 30 de junio