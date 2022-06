En línea con CFK, Wado De Pedro remarcó que "el objetivo es convertir los planes sociales en trabajo"

Eduardo Wado de Pedro se metió en la polémica en torno de la tercerización que cuestionó Cristina Kirchner sobre el manejo de planes sociales por parte de las organizaciones sociales. En tal sentido, sostuvo que el gobierno tiene que procurar “convertir esta ayuda social en trabajo”.Por otra parte, el ministro del Interior negó que haya división en el Frente de Todos, sino un debate que se hizo público, a raíz de que no se están logrando los resultados esperados. Categórico, afirmó que el FdT no se fragmentará y propuso ampliarlo más, para dar respuestas a las necesidades del país. El funcionario dejó estas definiciones en una rueda de prensa en la sede del PJ, previo a un encuentro político con dirigentes locales y candidatos a intendentes.Sobre la queja de Cristina por la tercerización de manejo de planes sociales y el pedido de una auditoría, De Pedro dijo que la vicepresidenta “puso en agenda la administración de una política pública que son los recursos que invierte el Estado nacional en contener a sectores que no están todavía en el mercado formal”.Al respecto, remarcó que “el objetivo como peronistas es generar trabajo. Perón decía ‘gobernar es generar trabajo’. Nosotros tenemos que generar trabajo. Entonces todo lo que podamos hacer parar articular, para que esa ayuda social se convierta en trabajo, es el objetivo. Y el debate se va a dar sin perder el miedo a que la vicepresidenta diga algo y que por ahí no coincida con a quien que le toca administrar los recursos del Estado y que choque con una visión”. Además, señaló que “hay una nota firmada por más de 19 gobernadores que piden” que un porcentaje de esos planes sociales “sean administrados por Estados municipales y provinciales”.Wado De Pedro participará hoy en Santiago del Estero en una reunión plenaria con 10 vicegobernadores del norte argentino. El funcionario dará un discurso de cierre del XLVI Reunión Plenaria del Parlamento del NOA, conformado por las provincias del noroeste y noreste del país. Se trata de un espacio institucional con el que los gobernadores de esa región buscan ganar volumen político para presionar al Ejecutivo nacional en la distribución de los recursos hacia las provincias.De Pedro aterrizó ayer por la tarde en la capital santiagueña y se reunió con los vicegobernadores en un hotel céntrico. Allí conversaron sobre aspectos vinculados a transporte, generación de energías renovables, combustible y plan de obras estratégicas para la región. Los dirigentes provinciales hicieron hincapié ante el ministro en la necesidad de reducir las “asimetrías” que existen entre el norte argentino y el centro del país.Durante el plenario, las autoridades provinciales debatieron una agenda de temas que abarca proyectos vinculados a la energía, la producción, el trabajo, obras viales, transporte público.El norte argentino representa cerca del 20% de la población del país -con 10 millones de habitantes-, y abarca un 30,6% de la superficie total de Argentina. Sin embargo, los vicegobernadores insistieron en que hay “asimetrías” en la asignación de recursos presupuestarios. En mayo, la Liga de gobernadores del norte realizó su última reunión en la que reclamó una “justa y equitativa distribución de los recursos con un criterio federal”. El plenario del ParlaNOA se manifestó en el mismo sentido.