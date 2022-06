Bullrich ratificó que quiere eliminar los planes en 6 meses y sigue corriendo por derecha a Larreta

La titular del PRO y eventual precandidato a presidenta por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich habló ante empresarios y dirigentes de Juntos por el Cambio en la bolsa de Comercio de Córdoba y, desde esa amigable tribuna, se vistió lo más halcón posible, corrió por derecha a sus contrincantes internos y ratificó su compleja idea de eliminar los planes sociales en 6 meses, justo mientras en el Frente de Todos se debate la temática pero desde un enfoque totalmente diferente - quién los gestiona y cómo los controla -

Bullrich volvió a decir que quiere “descontinuar” los planes sociales en 6 meses

Según la titular del PRO, "los cambios que hay que hacer no son solo en el Gobierno nacional", ya que "hay 3 millones que trabajan en los estados provinciales" y hay que "bajar el déficit”, explicó sobre las intenciones de Juntos por el Cambio diciendo, sin decirlo, que se trata de despidos masivos

La ex ministra de Seguridad de, que el año pasado se parada a su lado pero hoy está más cerca de María Eugenia Vidal, presentó su plan de gobierno, el mismo que había dado a conocer con el ex presidente, en modo de aún ratificar su idea de ser candidata en 2023.En términos políticos, enfatizó que elige “jugarse” por un camino de cambio profundo y sin "gradualismo" ni "medias tintas", aseguró que aquellos que tengan "miedo" a los "cambios difíciles" que según su mirada es necesario hacer no tendrán lugar en el futuro. El país necesita de una “intervención brutal”, dijo., afirmó enfática Bullrich, con su principal contrincante, Horacio Rodríguez Larreta, siendo imaginado como interlocutor por toda la sala.Si bien el alcalde porteño históricamente se mostró más proclive a la generación de consensos, bajo aquella idea de la campaña de Macri en 2015 de mantener "lo que está bien" y modificar "lo que está mal", el perfil que Larreta actualmente construye y promete para una eventual llegada a la Casa Rosada está lejos del "gradualismo". Ya no existe esa propuesta en Juntos por el Cambio., reiteró Bullrich, en otro dardo que pareció tener como objetivo al jefe de Gobierno porteño. La velocidad de las decisiones parece ser la diferencia, muy escasa, entre el no gradualismo de la titular PRO y el no gradualismo del alcalde.Larreta ya pronunció públicamente el número de 100 horas para aplicar los primeros cambios profundos, mientras que Bullrich los quiere hacer apenas asuma la nueva gestión. También hay algunas diferencias en cuanto a cuáles son esos cambios. Por eso, "gradualismo" y "moderación" ya no es algo que haya en el horizonte.Sin bien Larreta no dejará de ser "dialoguista", es casi inexistente la diferencia con Bullrich en cuanto a con quién conversar.El alcalde porteño tranquilamente, si el referente libertario deja de atacarlo, podría sentarse con él. De hecho viene hablándole a su electorado en dosis escasas, como con el tema de prohibir el lenguaje inclusivo en escuelas.Para la ex ministra de Macri y Fernando de la Rúa, la coalición opositora impulsará tres proyectos centrales si llega a ser gobierno. El primero es una deEl segundo proyecto de ley es para, según Bullrich. Habló de una reforma a la Carta Orgánica del Banco Central: “Estamos llenos de papelitos que no valen nada”.“Y nosotros pagamos una casa en cash con billetes verdes (por los dólares)", agregó. Con verdaderamente poca claridad y precisión, la presidenta PRO dijo que "el sistema bancario está preso" y postuló que "basta de que trabaje para el Estado"."Tiene que trabajar para la gente”, advirtió. Y. Además, pidió una fuerte reforma del Estado, para que sea diferente el ingreso a la planta de un gobierno.También habló de buscar justicia con un sistema que tenga una relación racional entre empleo público y privado. “No podemos tener 8 millones de empleos que pagan toda la seguridad social de toda la Argentina”, se quejó.. Cuando lo dijo en on la anterior vez, acto seguido sus voceros lo negaron e, incluso, medios de ambos aldos de la grieta ponderaron esa versión por sobre lo que dijo micrófono abierto.Ahora confirmó la idea, matizándola con la hipótesis de que los 6 meses serían el tiempo para preparar al resto de los actores para dar empleo a los futuros ex beneficiarios de plaes. “Sí, es así. Porque es un fracaso. Es un desastre. Hemos mantenido aplastado a la gente. Son gente inactiva, que viven en un gueto, que no salen a trabajar. Que su vida termina siendo una desgracia”, argumentó., explicó la propuesta.Bullrich dijo que "la política tiene que ser la construcción de una capacidad de generarle a los demás confianza de que los políticos tienen que tener austeridad, para terminar los privilegios”.“No hay política sin ejemplaridad”, siguió, con poca precisión, nuevamente, acerca de cuál es la medida concreta que propone. En ese punto recordó que, cuando fue ministra de Seguridad, ella dio un ejemplo. “No se puede tener doble moral. El primer compromiso tiene que venir de aquellos que pretendemos dirigir al país”.“Lo que viene tiene que ser sin miedos, sin medias tintas... tenemos que ser ‘cambiemos’ en lugar de ‘sigamos’. Cuando tuvimos miedo, se dieron cuenta, nos tiraron 14 toneladas de piedras y quedamos paralizados”, advirtió.Bullrich señaló que desde“Así podremos liberar los cepos y los ‘cepitos’. Para que cada argentino pueda hacer lo que quiera con su dinero”, dijo. Luego, aclaró que si se pudiera “no tocar las reservas”, el país tendría una posibilidad de rearmar una base de sostén a toda la política económica. Y señaló que “sin ese sostén, con la falta de dólares, no se puede avanzar”.Sobre el final, volvió a remarcar que Juntos por el Cambio quiere sus propios gobiernos en provincias como Entre Ríos o Córdoba. “Sabemos lo que tenemos que hacer. Vamos a ser concretos, y vamos a ser valientes. Esta vez vamos con las ideas claras, y vamos a hacerlas rápido, con inteligencia”, vaticinó. “Por eso, les digo: ¿estamos decididos, dispuestos a asumir el cambio, o a mantener el status quo? Me juego por el riesgo del cambio”.A la hora de responder preguntas, la consultaron acerca de cómo deberían definirse los candidatos en Córdoba el año que viene, respuesta que podría trasladarse a su mirada nacional, eventualmente. “Las encuestas puede ser un sistema razonable”, respondió y agregó que "a fin de este mes" deberían tener definido "el sistema”.