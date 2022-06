La UCR sobre la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala: El Presidente está sometido al kirchnerismo

“La impresión que me causó es la de un Presidente sometido al kirchnerismo porque fue como querer mostrarse y hacer buena letra ante Cristina Fernández de Kirchner”, dijo el ex diputado Luis Pastori para quien tal acción refleja a “un presidente sometido a querer agradar y quedar bien con ese sector y que en aras de eso abandonó todo tipo de prurito”.Y señaló: “Ya no espero más nada de él. Me cayó muy mal”.SOBRE LOS CONTROLES DE IMPORTACIONESPor otra parte, sobre el nuevo esquema de controles de importaciones oficializado por el BCRA, consideró que “está todo mal”.“Más cepo termina provocando una brecha cambiaria más alta y paraliza toda la producción.Tenemos el problema de la falta de gasoil. De hecho, hasta el propio Fernández admitió que no se realizaron los tramites a su debido tiempo. O sea, confesó la incompetencia del gobierno que ya previa dicha falta. Esto se está viendo desde comienzos del año que iba a ocurrir. Y paraliza, al igual de la falta de importación, la producción”, expresó.