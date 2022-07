Alberto Fernández y una dura respuesta a Cristina en el acto de la CGT: El poder no pasa por ver quien tiene la lapicera, sino por quien conduce

“Nadie en la vida puede mejorar destruyendo valores. Nos dijo que bajen las armas y empezáramos a dialogar. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie, hay que persuadir. La política no es otra cosa de convencer a otro”, enfatizó el presidente Alberto Fernández tras hacer un recorrido histórico del peronismo, en el marco del acto en homenaje en la CGT a 48 años del paso a la inmortalidad de Juan Domingo Perón.

Luego, el mandatario argentino, que se encontraba con la cúpula de la Central Obrera y frente a un auditorio en que se destacaba la presencia del gobernador Axel Kicillof, apuntó contra la vicepresidenta.sostuvo.Y recordó: “Lo que dije en 2019, primero los último, fue poner en escena a los más necesitados”.Fernández insistió en el “pragmatismo” de Perón. “Sabía que tenía que acomodarse a cada circunstancia para aplicar sus valores, el mundo es dinámico. Nunca quiso adherir a las ideologías internacionales, siempre se escapó de los dogmas. Sabia usar las herramientas de la derecha y de la izquierda, para preservar los derechos de los argentinos”, expresó.También hizo referencia a la administración de los planes sociales y ratificó su apoyo a las organizaciones sociales, dando una vez más indicios de la la jerarquía de la institucionalidad del funcionamiento de la economía popular.manifestó al insistir que ““El modo de hacerlo no es dejarlos al margen, sino abrazarlos”, dijo de manera contundente el presidente al señalar también las variables de crecimiento. “Nadie puede crecer en una sociedad que no crece. Llegamos al Gobierno para poner en equilibrio lo que se había roto. Tuvimos que enfrentar deudas impresionantes y ordenar la economía poco a poco, en el medio de una pandemia sin sistema de salud”, recalcó.Y, una vez más hablándole a CFK, dijo: “No hago grandes actos ni grandes discursos, pero les cuento que Argentina creció un 10 por ciento después de la pandemia y se formaron miles de empleos. La recaudación subió un 82 por ciento, traccionada por la seguridad social, que creció un 82 por ciento”.“Cuando nos preguntamos qué hicimos, hicimos mucho en cada rincón de la Argentina. Tenemos que enfrentar el tiempo que se viene y no es el mejor de los tiempos, porque estalló la Guerra en Ucrania. Cuando la guerra se desata en el Norte, los platos los pagan los de Sur”, señaló el Presidente que también manifestó sus inquietudes respecto de su predecesor, Mauricio Macri, al sostener:Y finalmente, antes de la Marcha Peronista, bregó por la unidad del Frente de Todos.enfatizó.