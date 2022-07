Mientras hablaba Cristina, Guzmán renunció "con confianza" en su "visión" para la Argentina

El ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó oficialmente su renuncia al publicar en las redes sociales una carta enviada al presidente, Alberto Fernández, en que anuncia su decisión y explica los motivos

Con la profunda convicción y la confianza en mi visión sobre cuál es el camino que debe seguir la Argentina, seguiré trabajando y actuando por una Patria más justa, libre y soberana. pic.twitter.com/rJQ5w0argQ — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) July 2, 2022

Lo hizo durante esta tarde y mientrasdaba su discurso en ocasión del homenaje a Juan Domingo Perón a 48 años de su fallecimiento. Cabe descatar que la Vicepresidenta y el kirchnerismo venían cuestionamiento el rol de Guzmán y, de hecho, la frase que sonaba es que había cumplido "su ciclo", pero el presidente Alberto Fernández se negaba a desprenderse del funcionario., escribió Guzmán en el cuerpo del tuit, frase que cierra su carta.En su extenso texto de renuncia, de 7 carillas, Guzmán le dice Alberto que “desde el día en que los argentinos y las argentinas percibimos" que "podía llegar a ser el Presidente de la Nación", él buscó "ser su ministro de Economía”. En ese sentido definió a aquel momento como “tiempos muy difíciles” en los que “sentía responsabilidad con la Patria, con mi pueblo y con mi familia era aportar a la construcción de una salida a la crisis económica que vivía el país”.Sostuvo que sus 30 meses al frente de la cartera económica estuvieron signados por un escenario "profundamente singular". Y agregó: "Al asumir, Argentina se encontraba sumida en una profunda crisis económica, social y de deuda, y a ello se le agregó primero una pandemia global y luego la actual guerra en Ucrania, que han sido profundamente disruptivas del funcionamiento del sistema económico internacional".El ex ministro destacó los programas para sostener la economía durante la pandemia, pero ponderó fundamentalmente el acuerdo al que se llegó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para abonar la deuda heredada del gobierno del ex presidente Mauricio Macri, hecho que también inició las internas en el Frente de Todos., señaló en otro fragmento.El ahora ex ministro ponderó que "condición necesaria (...) era resolver el problema de las deudas externas insostenibles, que agobiaban tanto al Estado como a la Argentina toda" y que "ese era un punto de partida" y "una condición necesaria, no suficiente, para sacar al país del sendero recesivo con destrucción de puestos de trabajo y de empresas por el que venía transitando, y retomar una senda de progreso económico y social”.