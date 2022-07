Renuncia de Guzmán: Juntos por el Cambio salió al unísono a criticar al Gobierno

provocó la reacción inmediata de Juntos por el Cambio, principal coalición opositora

La interna del Gobierno ha dado un nuevo paso en la disolución del Estado, cruzado por un conflicto del oficialismo donde ambos, presidente y vicepresidenta, están destruyendo la Argentina. La guerra del peronismo no puede desviar nuestro objetivo de cambio. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 2, 2022 La renuncia del ministro Guzmán muestra la lucha entre el presidente y la vicepresidenta. Nosotros vamos a seguir por nuestro camino, que es el de ofrecerle a los argentinos un cambio profundo. @RadioMitre pic.twitter.com/pWu1DDQ6rS — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 2, 2022

Hace tiempo que vengo advirtiendo que el gobierno está en un tobogán. La salida de Guzmán lo corrobora. Este es un momento de máxima tensión. El Presidente, Cristina Kirchner y todo el FdT deben poner cordura y actuar con responsabilidad para alejar a la Argentina del abismo. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) July 2, 2022

La interna del oficialismo de fagocita ministros mientras hacen los discursos. En el medio está una sociedad que necesita soluciones ante una inflación descontrolada que nadie resuelve de este gobierno.

Otro fin de semana incierto para los argentinos. https://t.co/nL5qSx6zWb — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) July 2, 2022 No es casual que mientras hablaba @CFKArgentina renuncie Martín Guzmán. Las conclusiones son obvias. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) July 2, 2022

Ahora se va Guzmán. Hagan apuestas para adivinar quien sigue. Una vergüenza, un país sometido a personas que no están bien de la cabeza y que nos están llevando al colapso — Paula Oliveto (@pau_oliveto) July 2, 2022

Final inevitable el de Guzmán. Nunca tuvo un plan para reactivar la economia. El acuerdo con el FMI fue tardío y perdió la oportunidad de hacerlo en el 2020 durante la pandemia. Nunca se le cayó una idea. — Miguel Ángel Pichetto (@MiguelPichetto) July 2, 2022

