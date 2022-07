Silvina Batakis: "No se resuelve la inflación en 5 minutos"

La flamante ministra de Economía,, afirmó este martes que entiende que la inflación es multicausal pero que algunos factores que la provocan se deben combatir al "mediano plazo" y que "no se la resuelve en 5 minutos". También adelantó que puede haber revisiones del acuerdo con el FMI, adelantó que avanzará en la segmentación de tarifas, ratificó el tipo de cambio actual del dólar y admitió que tomará tiempo recuperar los ingresos de la gente., afirmó Batakis."Esperar que una Secretaría de Comercio por sí sola controle los precios sería ingenuo", agregó la ministra en diálogo con Roberto Navarro, y advirtió que algunas causas de la inflación "son de mediano plazo", por lo que. En ese sentido, aspiró a "agrandar el espacio productivo" con la incorporación de tierras y obras como el gasoducto Néstor Kirchner para combatir la suba de precios.En paralelo, Batakis ratificó en términos general al acuerdo con el FMI al que llegó Martín Guzmán: "Hay un acuerdo y como argentinos hemos decidido acordarlo y tenemos que cumplirlo e ir viendo las metas". Aun así, dejó la puerta abierta a posibles modificaciones de los términos. "En cada revisión de las metas seguramente haya modificaciones, porque el mundo está cambiando, hoy más que nunca por la guerra (en Ucrania)". Por eso, advirtió que, admitió en declaraciones a El Destape Radio.Además, la ministra adelantó que "la coordinación va a ser diaria" con otros organismos encargados del manejo de la economía, y ejemplificó que el lunes se reunió tanto con el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, como con el presidente del Banco Central,afirmó respecto a su diálogo con Scioli.Por otra parte, Silvina Batakis desestimó una devaluación del peso al considerar queLa sucesora de Guzmán también reafirmó que compromiso con el equilibrio fiscal, tal como había afirmado el lunes en el breve discurso que dio tras asumir.", señaló, mientras que consideró que para reducir el déficit, además de reducir las erogaciones, también se debe avanzar en "ampliar la cantidad de contribuyentes" mediante la formalización de la economía.Además, Batakis anticipó que continuará con el proceso de implementación de la segmentación de las tarifas de luz y gas.", afirmó al respecto. Y añadió que "debemos asignar esos recursos en distintas posiciones y elementos de la economía argentina y del presupuesto", con el objetivo de que "se generen puestos de trabajo y nuestra moneda tenga más valor".En ese contexto, sostuvo que los subsidios pueden implementarse mediante una combinación de los criterios tanto de ingresos como de consumo. Sobre este último punto, precisó querespondió ante la consulta de si seguirá adelante con la segmentación tal como fue anunciada por Guzmán, aunque de cualquier modo consideró que la quita de subsidios "tuvo un avance muy significativo", por lo queRespecto al bolsillo de la gente, Silvina Batakis admitió quey que "por supuesto que tenemos como objetivo recuperar esa pérdida, porque los salarios de la gente deben recuperarse y deben ir ganando". Aun así, reconoció que "eso va a llevar tiempo" y que "no vamos a poder recuperar el 100% de esa pérdida en pocos meses".Sobre las paritarias, sostuvo que "los salarios no son causa de la inflación en Argentina", y como ejemplo recordó que. "Creo en las paritarias, pero en una situación más ordenada. No podemos tener paritarias continuamente, con cláusulas gatillo. Se deberían poder resolver de forma anual", señaló.