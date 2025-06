Argentina con Cristina: la marcha que la acompañará a Comodoro Py ya tiene horario y punto de encuentro

El Partido Jusitcialista (PJ) convocó a la militancia a las 10 de la mañana del miércoles 18 de junio para comenzar la movilización que acompañará ahacia los tribunales de Comodoro Py, desde su domicilio en San José y San Juan. La dirigencia prevé que la concentración sea multitudinaria.Una vez dentro de la Cámara de Casación Penal ubicada en el barrio de Retiro, la expresidenta aguardará el veredicto final que le indique como cumplirá la pena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua de cargos públicos. Todavía, resta saber si la Justicia optará por el arresto domiciliario o si la enviará a una cárcel común, aunque su defensa legal presione para la primer opción apelando a que la segunda atentaría contra su seguridad, tanto por su edad como por el intento de magnicidio que sufrió en 2022.En caso de que no haya novedades hasta el miércoles, la marcha sigue en pie al mismo horario y planea no solo escoltar a la dos veces presidenta de Argentina hasta los tribunales, sino también "traerla" de vuelta a su residencia.Sin embargo, pese a que el peronismo considera que los jueces se inclinarán por la prisión domiciliaria, uno de los grandes interrogantes que ponen en duda si aprobarán dicha modalidad gira en torno a las condiciones en las que se desarrollaría. Por ejemplo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, opinó que no debería acceder a la comunicación mediante redes sociales y que no debería salir por el balcón de su casa, al que se asomó durante toda la semana mientras la militancia realizaba una continua vigilia frente a la misma.Fuentes cercanas sugieren que la Justicia podría apelar a la seguridad de Cristina para que no cumpla la condena en su casa. Y en esa línea, otra versión que circula tiene que ver con el cumplimiento de arresto domiciliario en otra locación, elegida por la misma líder peronista.