Cerruti sobre las medidas del BCRA: "Los dólares van al agro, la industria y la salud antes que a las compras suntuosas"

En el marco de la conferencia habitual de prensa, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que las nuevas medidas del Banco Central apuntan al ingreso de dólares para "el agro, la industria y la salud antes que a las compras suntuosas", y apuntó contra las maniobras especulativas de los empresarios que generan "un clima de incertidumbre"., en referencia a la prohibición tomada hoy por el BCRA para comprar en cuotas productos sin impuestos en los free shops.Y remarcó: "Si creemos que son restricciones el hecho de que el agro pueda plantar y tener una buena cosecha, me parece que estamos confundidos en cuanto a las prioridades que debe tener un Gobierno".En esa línea, destacó el, respectivamente, según el último informe de INDEC.Por otro lado, aseguró que el Gobierno espera que "las remarcaciones especulativas de los últimos días" sean "una práctica que no siga adelante" porque "estaban generando un clima de incertidumbre alrededor de una posible estampida o corrida que no sucedió y no está sucediendo"."Esperamos que, y que todos entiendan que cuando hablamos de los precios de los productos estamos haciéndolo de los alimentos de los argentinos y las argentinas", afirmó Cerruti, y agregó: "La prioridad es la lucha contra la inflación".Por último, aseguró que la, va a anunciar los nombres de los funcionarios que lo acompañarán en su gestión "apenas lo tenga confirmado", y descartó la posibilidad de avanzar con el proyecto delpropuesto por el Frente Patria Grande.