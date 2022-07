Shinzo Abe fue asesinado de dos tiros durante una campaña electoral

El ex primer ministro de Japón Shinzo Abe, de 67 años, fue asesinado este viernes de dos disparos de arma de fuego mientras realizaba un acto de campaña en la ciudad de Nara, en el centroeste del país,

el presunto autor del atentado es Tetsuya Yamagami, de 41 años, quien fue detenido en la escena del crimen y no opuso resistencia durante el arresto.

La Argentina expresa sus más sinceras condolencias al gobierno de Japón y a la familia del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien falleció tras ser víctima de un ataque con arma de fuego.



Acompañamos al pueblo de Japón en este difícil momento. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@CancilleriaARG) July 8, 2022

comunicaron la cadena NHK y fuentes sanitarias."Según un alto funcionario del PLD (Partido Liberal Democrático, en el poder en Japón), el ex primer ministro Abe murió en el hospital" de la ciudad de Kashihara, en la región de Nara, donde estaba recibiendo asistencia médica tras el ataque", dijo NHK, citada por las agencias de noticias AFP y Sputnik. Posteriormente, autoridades del centro sanitario confirmaron la noticia.confirmó oficialmente quepero que desconocía "la condición del ex primer ministro" tras el ataque.En este sentido el funcionario señaló que "un hombre que se cree es el atacante está bajo custodia". Según la agencia de noticias rusa Sputnikes un residente de Nara que en la década del 2000 hizo el servicio militar en las Fuerzas de Autodefensa Marítimas de Japón durante tres años. Su ocupación actual y sus motivos no han trascendido a la prensa.nacido el 21 de septiembre de 1954, fue líder del Partido Liberal Democrático y primer ministro de Japón de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020.informó AFP."Estaba dando un discurso y un hombre llegó desde atrás", relató a NHK una joven que participaba del acto de campaña y que dijo haber presenciado el ataque a balazos.En tanto, Hirokazu Matsuno, manifestó que "cualquiera sea el motivo (del ataque), un acto barbárico como este no puede ser tolerado y lo condenamos con firmeza".Y agregó: "El primer disparo sonó como un juguete. Él ( Abe) no cayó pero luego hubo un fuerte estallido; el segundo disparo fue más visible, se podía ver el estallido y el humo".Mientras que un miembro del Partido Liberal Democrático relató a la agencia de noticias Jiji que tras escucharse el disparo, Abe "colapsó y sangraba del cuello", según detalló AFP. Diferentes medios locales informaron queDesde Argentina se expresaron condolenciasElexpresó sus condolencias por el asesinato del ex primer ministro japonés. En una primera reacción, Cancillería emitió un tuit que afirmaba: "La Argentina expresa sus más sinceras condolencias al gobierno de Japón y a la familia del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, quien falleció tras ser víctima de un ataque con arma de fuego". "Acompañamos al pueblo de Japón en este difícil momento", finaliza el mensaje en la red social Twitter.Luego que se conoció la noticia del ataque a balazos al ex primer ministro varios países difundieron sus condolencias y condenas por el hecho, entre ellos EEUU, Rusia, China y la Unión Europea.El embajador de Estados Unidos en Tokio,, declaró estar "entristecido y conmocionado" por el ataque y definió a Abe como "un excepcional líder de Japón y un aliado incondicional de Estados Unidos".Mientras queconsdideró el asesinato del ex primer ministro hecho "un crimen monstruoso" y "un acto de terrorismo". "Estamos convencidos de que quienes concibieron y cometieron este crimen monstruoso serán debidamente castigados por este acto de terrorismo que no tiene ni puede tener justificación", declaró el ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia a través de un comunicado.